Delpiani: "Son procesos de construcción mutua que se sostienen por la respuesta genuina”

Desde el mes de marzo, el Municipio desarrolla una serie de encuentros en distintos barrios de la ciudad y localidades, de los que participan referentes de distintas áreas municipales, instituciones educativas, sanitarias, deportivas, religiosas, sociales, organizaciones comunitarias y referentes barriales o de las localidades.

Las mesas surgen con el objetivo de promover una gestión inclusiva y que a su vez impulse procesos de fortalecimiento institucional y desarrollo local, fomentando lazos de solidaridad y priorizando las necesidades, intereses y demandas de la comunidad.

“Las mesas territoriales se están repitiendo en distintos lugares, cada mesa responde a la particularidad, idiosincrasia, del servicio territorial en el que se inscribe y a los actores que la conforman”, así se refirió el secretario de Desarrollo de la Comunidad Cristian Delpiani, al desarrollo de las Mesas de Gestión Territorial, que impulsa la gestión del intendente Maximiliano Wesner.

Delpiani evaluó que las mesas “vienen con buena asistencia y compromiso de parte de las instituciones que están concurriendo, las demandas son viables”. Al mismo tiempo valoró que más allá de las demandas que se plantean “lo significativo son los procesos que se dan en el marco de la mesa, es interesante el intercambio de ideas y opiniones, cómo construimos la respuesta a las demandas, que no sea una respuesta que únicamente da el Municipio, sino que sea una respuesta construida con actores del territorio. Eso es lo más rico del proceso”.

“El objetivo es construir, en la construcción de la respuesta, a veces es un no, están los argumentos y discutir con vecinos, con los diferentes actores, para entender las prioridades. Es mucho más efectivo y genuino, evitamos que la gente vaya de una oficina a otra, buscando respuesta y generando expectativas que de movida ya sabemos que son un no, pero eso no significa no continuar trabajando. No implica desentendernos, es priorizar la agenda de demanda, en función de los recursos, dar respuestas, la mayoría de las demandas tienen respuesta inmediata involucrándose la mayoría de los actores que conforman la mesa”, aseguró.

Delpiani sostuvo que se trata de “procesos de intercambio, de construcción mutua que se puedan sostener por la legitimidad y respuesta genuina y no espacios vacíos de contenido, trabajar con la verdad a sabiendas de los recursos con los que se cuentan para abordar determinadas gestiones. La respuesta es una construcción colectiva y no a una demanda personal de un actor de la comunidad”.

En cuanto a la dinámica de trabajo de cada mesa, previamente a cada reunión se elabora un temario sobre los aspectos a tener en cuenta y durante el desarrollo de la reunión se va tomando un registro de los temas planteados, puntos a trabajar y el resultado de los consensos logrados con la participación de los diferentes actores de la sociedad. De esta manera, posteriormente se busca avanzar en los diferentes temas y generar informes para la optimización de la implementación y diseño de las políticas públicas.

El cronograma de las mesas de gestión continuará desarrollándose durante el mes de mayo con distintos encuentros, que son coordinados desde la Dirección de Gestión Territorial, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.