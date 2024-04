El Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expuso que en Marzo se registró una caída en las exportaciones de las economías regionales del 5,4% en toneladas y 7,4% en dólares, lo que representa una baja interanual de 352 mil toneladas en el volumen comercializado y de 576,6 millones de dólares en el total exportado.

Los eventos climáticos adversos hicieron disminuir en forma considerable los volúmenes de producción y por ende las toneladas exportadas. Además, los alimentos reacomodaron sus precios, en línea con la baja en los mercados internacionales. Las exportaciones regionales alcanzaron los 7.259 millones de dólares en el período abril de 2023 a marzo de 2024, habiéndose importado 903,7 millones de dólares, lo que arroja un superávit comercial de 6.356 millones dólares.

En el informe se da cuenta de que la provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires es la principal región exportadora del país, representando un 50,2% del total exportado en dólares por las economías regionales. En el período analizado (abril de 2023 y marzo de 2024), tuvieron ingresos por exportación de US$ 3.642,5 millones, lo que representa una disminución interanual del 8,6% en dólares exportados. El complejo más representativo en sus exportaciones fue el porcino y caprino, que comercializó US$ 420,2 millones, es decir, un 11,5% del total exportado por la región.

Las exportaciones de las economías regionales

Durante el período de abril de 2023 a marzo de 2024, el complejo frutícola, que incluye duraznos, ciruelas, cerezas y otros, registró un gran crecimiento en sus exportaciones. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron un total de US$ 25,4 millones, representando un aumento del 104,2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Y al igual que en el análisis por montos exportados, el complejo que abarca duraznos, ciruelas, cerezas y otros frutos con carozo registró un notable aumento en el volumen exportado, alcanzando las 13.494 toneladas durante el período abril 2023 a marzo 2024, lo que representa un crecimiento del 121,9% respecto del período anterior.

En cuanto al destino de las economías regionales, en primer lugar y como receptor del 33,6% de las ventas regionales al exterior, se ubica Europa, al cual se exportó por US$ 2.436,4 millones. Respecto del período anterior, este número representó una caída del 3,4% en los dólares exportados. El principal socio comercial en ese continente fue Países Bajos, con un total exportado de US$ 454,2 millones. A Europa predominaron las ventas del complejo manisero que, habiendo comercializado por US$ 724,2 millones, representó el 29,7% de las ventas al continente.

Fuente: Diarios Bonaerenses.