Cuánto cobró Nahir Galarza por vender los derechos para hacer la película sobre su caso

Se dio a conocer la suma de dinero que habría cobrado Nahir Galarza, la joven condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, por vender sus derechos para hacer una película sobre su caso.

Según trascendió, la suma de dinero que cobraría la joven condenada a perpetua por permitir que se use su historia en la ficción sería de 500 mil dólares. Sin embargo, desde el entorno de Galarza aseguran que por este thriller que produce Prime Video ella todavía no cobró nada.

Según confirmó la misma fuente a TN, en su momento Nahir Galarza recibió un adelanto de 5 mil dólares por una serie que iba a salir en otra plataforma, pero que, finalmente, se echó para atrás. Con esos mismos productores se hará la película que actualmente se está promocionando, pero aún no recibió ningún pago por ello.

Por otro lado, lo que ya existe, se terminó de filmar y se podrá ver a través de Paramount+ es un documental de este crimen ocurrido en Gualeguaychú en 2017 que la tiene a Nahir como protagonista, proyecto por el cual todos los integrantes del caso cobraron una suma que no supera los 50 mil dólares. Esa cifra se repartió entre todas las partes involucradas y se pagó en pesos.

Pasado en limpio, el haber cedido los derechos para que se use su nombre y su historia en la ficción no le reportaría a Nahir Galarza la fortuna que fue difundida en un principio, sino que se trataría de una cifra bastante más modesta que, además, por su condición, no es ella quien la recibe sino su madre, Yamina Kroh.