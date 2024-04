Caída en el consumo de pan: cómo es el panorama en Olavarría

Referentes del Centro de Industriales Panaderos de Olavarría (CIPO) dialogaron con Infoeme acerca del nivel de consumo de pan en Olavarría, aumento de precios y brindaron un panorama general de cara al próximo aumento, que aún no está definido.

En relación a datos que se conocieron en las últimas semanas, sobre el supuesto desplome del consumo de pan en Argentina del 45%, desde el CIPO manifestaron que según su parecer "el consumo viene cayendo desde el 2016 y 2017 en adelante". Aunque esa situación habría "repuntado", tras la crisis epidemiológica de Covid "volvió a retroceder bastante".

En ese sentido, desde la asunción del nuevo gobierno, "si bien hay incertidumbre entendemos que solo un 10% en consumo de pan y un 15% en especialidades bajó en Olavarría".

Esta caída en las ventas, para el CIPO también depende de "la altura del mes y la estacionalidad. Hay productos que se consumen más en verano y otros más en invierno".

Como en otros sectores, los panaderos debieron tomar algunas medidas para que no haya perdidas: "determinados productos se han discontinuado o dejaron de hacerse por el aumento de precios de algunos insumos y se ha reducido la cocción durante los días de la semana", detallaron desde el Centro a este medio.

"Para las panaderías que hacen envíos y repartos, el aumento de los combustibles ha sido un factor clave en los gastos fijos", reconocieron.

En relación a futuros aumentos de productos, desde el CIPO adelantaron que "podría haber un incremento pero no en todos las producciones" por la elevación del dinero de las tarifas de luz, sobre todo.

Por otro lado, aseguraron a Infoeme que "hubo productos que bajaron como el azúcar llegó a costar $45 mil la bolsa de 50 kilos y en los últimos días habrían ofrecido a 28 mil pesos, es decir, a casi un 50% menos".

"No es que no queramos bajar el precio, lo que sucede es que tuvimos aumento por otros lados. No se bajó pero tampoco se aumentó", manifestaron.

Y concluyeron: "Hay momentos que merman las ventas pero por suerte hasta ahora se viene manteniendo bastante".