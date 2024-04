Kochi-Tue: reclaman una alcantarilla para evitar inundaciones

En medio de las lluvias acaecidas en la Ciudad, vecinos de Villa Kochi-Tue reclaman por una alcantarilla en la zona para evitar inundaciones en los campos y anegamientos de las calles. Infoeme recibió el reclamo de la propietaria de una quinta ubicada entre Calle Alihuen y Frontera Sur, quien compartió la situación que atraviesa.

En un recorrido por las calles inundadas, aledañas a su residencia, la olavarriense planteó que la quinta en la que se ubica -entre Calle Alihuen y Frontera Sur- "es lindera a la única calle que une Errecart con Frontera Sur y la alcantarilla que nunca se hizo tendría que estar sobre Frontera Sur."

Frente a esto último, la mujer explicó: "El agua tiene que venir de Villa Mi Serranía y tiene que ir hacia Olavarría por la entrada del vecino, pero como esta obstruida por un terraplén, se mete el agua en mi quinta y sale a la calle Alihuen".

"Hoy tuvieron suerte los otros vecinos porque no ha llovido mucho, pero está tan lleno de agua que ya no absorbe más nada la tierra", compartió y recordó: "La vez anterior, (hace pocas semanas atrás) se inundaron tres vecinos que están para el lado de Errecart porque el agua no corre para Olavarría".

Sobre los trabajos realizados en la zona, planteó que "la semana pasada estuvieron limpiando los pastos de las alcantarillas y en vez de dejar que se escurriera mi quinta, taparon con tierra el zanjón para que no saliera el agua".

En horas de la mañana de este martes, se encontró con un trabajador Municipal a quien le planteó la situación, pero no recibió respuesta favorable. "Me dicen que tengo que esperar a que seque, el tema es que si este agua que baja viene de la fabrica no se va a secar nunca. Le pregunté "Cuándo voy a tener la alcantarilla, en diciembre del año que viene. Y mientras tanto qué, mi campo se sigue pudriendo", cerró.