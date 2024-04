Rugby: Joaquín Yakiche debutó en Torneo Superior de la URBA

El arranque del URBA Top12 inició el pasado fin de semana con una nueva edición y fue con la primera presentación del olavarriense como titular en la categoría principal.

Joaquín Yakiche inició entre los quince jugadores del Club Universitario de Buenos Aires que cayó en el debut ante Cardenal Newman.

El partido que se jugó en la cancha de Villa de Mayo marcó el comienzo del certamen que se realiza anualmente desde 1899, fue derrota para el equipo el ex Estudiantes por 23 a 21.

Síntesis CUBA – Cardenal Newman:

Estadio: CUBA

CUBA (21): Facundo Aguirre, ⁠Tomás Anderlic,⁠ Joaquín Yakiche, ⁠Santiago Landau, ⁠Marcos Loza, ⁠Francisco Sied, ⁠Segundo Pisani (C), ⁠Lucas Campion, ⁠Facundo Fontán, Francisco Patrono, Marcos Moroni, Felipe Perdomo, Felipe de la Vega, Ramiro Cardini, Segundo Perdomo. Entrenadores: Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes

Cambios: 10’ Francisco Garoby Enrique Devoto, Esteban Iribarne, Santiago Uriarte y Pedro Mastroizzi por Yakiche, Anderlic, Aguirre, Loza y Sied, 18’ Mateo Mengelle por Segundo Perdomo y 27’ Manuel Castro Moreno por Felipe Perdomo.

Cardenal Newman (23): Miguel Prince, Marcelo Brandi Luciano Borio, Alejandro Urtubey (C), Tomás Ureta, Joaquín de la Vega, Miguel Urtubey, Rodrigo Díaz de Vivar, Félix Branca, Gonzalo Gutiérrez Taboada, Cruz Pereyra Iraola, Tomás Keena, Benjamín Lanfranco, Leandro Leiva, Francisco Pasman. Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres, Javier Urtubey y Santiago Piccaluga

Cambios: ST: 10’ Bautista Bosch y Mateo Montoya por Borio y Miguel Urtubey, 24’ Fermin Perkins por Prince, 27’ Rodrigo Pueyrredon por Brandi y 38’ Francisco Shaw por Diaz de Vivar.

Puntos del primer tiempo: 1´ try de Felipe de la Vega convertido por Marcos Moroni (CUB), 7´ try de Luciano Borio convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (NEW), 17´ penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 37´ try de Gonzalo Gutiérrez Taboada convertido por él mismo (NEW).

Puntos del segundo tiempo: 7´ try de Ramiro Cardini convertido por Marcos Moroni (CUB), 12´ y 34´ penales de Gonzalo Gutiérrez Taboada (NEW), 37´ try de Felipe de la Vega convertido por Marcos Moroni (CUB).