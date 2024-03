Con más de 500 inscriptos, se abrió la Carrera Desarrollador Web Full Stack

Ante un Teatro Municipal colmado se inició formalmente la carrera de Desarrollador Web Full Stack, coordinada por la CEPIT, la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil, pero que gracias al convenio con el Municipio de Olavarría permite que más de 500 personas de distintos puntos del Partido puedan acceder a esta formación de manera gratuita.

El evento contó con la presencia del intendente municipal Maximiliano Wesner, quien fue el encargado de dar las palabras de bienvenida. “Esto marca y refleja que la industria del conocimiento es hoy, eso marca y refleja que este tipo de capacitaciones, de programas de formación tienen que ver con que Olavarría no podía quedar rezagada”, expresó.

“Por eso tomé la decisión política, una decisión económica, de que tenía que estar abierto a toda la comunidad, que tenía que ser inclusivo y que tenía que tener la gratuidad necesaria para que todos ustedes puedan acceder. Por eso decidimos hacerlo de esta manera y garantizar la accesibilidad a todos los olavarrienses que tengan las ganas, que tengan el compromiso de poder formarse, de poder capacitarse y no quedar rezagados. Por eso celebro esta convocatoria, este convenio, la potencia que tiene esta plataforma, este desarrollo que sin dudas va a ser el comienzo de tantísimas herramientas que vamos a trabajar de manera conjunta”, añadió el intendente de Olavarría.

Luego puso el acento en la labor mancomunada desplegada no sólo con la CEPIT, sino también con la Unión Industrial de Olavarría y el Clúster IT de nuestra ciudad. “El agradecimiento por poder hacerlo de manera conjunta, poder sentarnos con jóvenes de Olavarría y de que esto no es solo futuro sino que es presente”, finalizó Wesner.

Desde la Unión Industrial de Olavarría, su presidente César Longo expresó que “estamos muy contentos, esperemos que sea algo importantísimo para cada una de las personas que se anotaron y que les pueda cambiar la vida, no solo en el estudio sino en la fuente de ingresos”. Por el Cluster IT, Mario Giacomasso, puntualizó en el hecho de que “se trata de una propuesta pensada no solo en la actual demanda formativa, tal como quedó expresado en la importante cantidad de anotados, sino también en la demanda laboral del sector de industrias del conocimiento”.

Posteriormente referentes de la CEPIT, más precisamente el presidente Esteban Sarabia y la gerente Belén Santellán, también dieron la bienvenida a las personas anotadas pero además brindaron detalles acerca de cómo será la cursada. “Estamos, primero, un poco impactados por la cantidad de gente. Es una enorme oportunidad para nosotros poder traer a Olavarría este trayecto formativo de algo que ya existía en Tandil, de la mano de la Unicen, pero que ahora, en conjunto con el Municipio, se puede brindar desde otro lado, con un formato 100% virtual, con un soporte tecnológico que lo damos desde la Cámara de Tandil, y con la capacidad de poder atender una demanda que nos superó en cantidad de personas que están anotándose. Así que, felices de estar acá y de sumar a Olavarría en esta oferta que da una oportunidad de trabajo en una industria que realmente los necesita”, ponderó Sarabia.