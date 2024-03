Vergel y González visitaron el Jardín de Infantes N° 927 Acupo

La presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, y el concejal Francisco González visitaron el Jardín de Infantes N° 927 Acupo. La visita se concretó días atrás, donde fueron recibidos por la directora y docentes del establecimiento educativo.

Durante el encuentro, recorrieron las instalaciones con las que cuenta actualmente la institución y dialogaron acerca de su funcionamiento y del trabajo que se viene llevando adelante.

Las docentes les comentaron que antes de que comience un nuevo Ciclo Lectivo realizaron tareas de pintura, mantenimiento y reacondicionamiento del espacio para que los estudiantes puedan iniciar las clases en óptimas condiciones.

También les contaron de algunas necesidades que presenta el establecimiento, como la falta de un Salón de Usos Múltiples (SUM) para las clases de gimnasia y música y la celebración de los actos, ya que los salones son muy pequeños y en invierno se complica para la realización de actividades al aire libre por el frío o la lluvia.

Es por eso que están desarrollando una colecta solidaria para poder cubrir algunos faltantes que presentan. Entre los elementos que precisan se encuentran juegos plásticos para el arenero (baldes, palas, rastrillos), útiles escolares (témperas, lápices negros y de colores, plasticolas, fibrones, pinceles, tijeras, afiches de colores, cartulinas) e instrumentos musicales (panderetas, chinchines, triángulos).

Al respecto, Vergel expresó que “durante la visita vimos cómo las docentes con gran dedicación y esmero llevan adelante una loable tarea de mantener el espacio acondicionado, decorado, pintado, creando un ambiente acogedor para los niños, donde sea un lugar propicio para el aprendizaje y desarrollo”.

Y agregó: “En la recorrida salimos al patio, y la verdad que llama la atención la falta de juegos, que por más esfuerzos que el personal haga estas cosas deben llegar desde el estado, como así también dar respuesta desde Consejo Escolar al Salón de Usos Múltiples, que desde años aguardan”.

En esta misma línea, señaló que “la realidad es que no cuentan más que con las salitas, por lo tanto un acto escolar es difícil de hacer o no se realiza como se quisiera por no contar con esta construcción. Las docentes hacen un bello trabajo y esperan contar con donaciones para este año, donde se espera que los vecinos colaboren para cumplir más objetivos y sobre todo contar con elementos que ayudarán al aprendizaje”.

Por su parte, González manifestó que “visitamos el Jardín de Infantes 927, donde nos encontramos con un gran trabajo por parte de la comunidad, principalmente de docentes y directivos, para que los chicos puedan iniciar las clases con las aulas en perfectas condiciones”.

Y añadió que “al mismo tiempo cuentan con algunas necesidades, como es la creación de un SUM para poder realizar actos e integrar a las familias, ya que en las condiciones edilicias de hoy, si bien está en un muy buen estado, no se pueden llevar adelante. Por eso esperamos que prontamente se pueda solucionar esta problemática y tengan ese nuevo espacio”.