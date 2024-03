Impacto en la verdulería: la lechuga pasa los $5.000 el kilo y cuesta más que el asado

En los últimos días el aumento deldejó impactados a muchos consumidores. La hortaliza más elegida para ensalada en todas sus variantes tuvo un salto superior al 100% en el precio y tocó los $7.000 y hasta los $9.000 el kilo. La comparación es inevitable:o de cualquier otro corte de carne vacuna.

En tanto, el aumento, como suele pasar con los productos vegetales, tiene que ver con las lluvias registradas la semana pasada. Algo similar ocurrió con el tomate, que de una semana a la otra pasó de $700 a $1.500 y hasta $1.800 el kilo.

No obstante, es probable que baje el precio con el correr de la semana, ya que estos productos si no se venden se echan a perder, por lo que las verdulerías no tendrán otra opción que modificar el valor, más allá de cuánto la hayan pagado en el Mercado Central.

Estas verduras se producen en la provincia de Buenos Aires, principalmente en las zonas periurbanas de La Plata y Mar del Plata, dos cinturones frutihortícolas importantes.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) recomiendan consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedades de tipos y colores. La lechuga aporta muy bajas calorías y brinda saciedad por su alto contenido de agua y fibra. Es muy rica en potasio, aporta también ácido fólico, indispensable para la adecuada función y desarrollo del cerebro, y también brinda Vitaminas A y C.

Con información de DIB.