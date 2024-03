"Este gobierno lleva adelante una política de vaciamiento contra instituciones como el CONICET"

Este lunes por la tarde, la comunidad académica y científica de Olavarría llevó a cabo en el Paseo Jesús Mendía una movilización en apoyo a la convocatoria que realizó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en rechazo a los despidos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En los últimos días, ATE denunció el despido de 86 trabajadores administrativos de la entidad, lo que acumula un total de 200 desvinculaciones desde principio de año.

En el marco del encuentro, Gustavo Martínez, director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (Incuapa), declaró ante los medios que “hay una clara política de vaciamiento contra instituciones como el CONICET”.

“Estamos fuertemente convencidos que todo lo que es ciencia y tecnología es de gran importancia para el desarrollo del país. Sin ciencia realmente no podríamos avanzar en cosas que son vitales para el país”, manifestó.

Martínez destacó uno de los slogans de las protestas que sostiene que “en el Conicet nadie sobra", y argumentó que “realmente entre investigadores, becarios y CPA (Carrera de Personal de Apoyo) se ha logrado un grupo de gente que es absolutamente necesario. El trabajo que realizamos es con mucha dedicación, seriedad y pasión, donde cada uno de nosotros todos los días va y deja lo mejor”.

Asimismo, en comparación a otros gobiernos u otras situaciones del país, indicó que si bien “son vivencias muy personales, no ha habido antes una sensación de amenaza tan grande”. Y agregó como factor “los términos que se tratan las cuestiones, menospreciando. No recuerdo una situación de tanto estrés y desidia, por eso creo que es muy preocupante”.

Durante la jornada de visibilización del rechazo a los despidos también se hizo presente Natalia Larrea, Becaria Doctoral del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, quien en diálogo con Infoeme, mostró su repudio, y explicó a grandes rasgos la situación, qué actividades se están llevando a cabo y recalcó la importancia de la ciencia y la investigación en nuestro país.

"Venimos sosteniendo diferentes actividades de protesta por parte de los trabajadores y trabajadoras del CONICET acoplándonos a una serie de manifestaciones y encuentros que se desarrollan tanto por sectores gremiales como ATE, como también por sectores autoconvocados de organismos e instituciones científicas y también de universidades", explicó Larrea.

Estas instancias comenzaron a surgir desde el mes de diciembre, "desde que asumió el gobierno de Javier Milei", aclaró la cientista social y añadió que "es por un fuerte repudio a las políticas de desfinanciamiento en materia de ciencia, tecnología y educación, el desmantelamiento y el vaciamiento del organismo que se viene efectivizando, con la no ejecución del presupuesto".

Además, describió que hay "mucha incerteza en relación a la orientación de la política en ciencia, tecnología y educación que quiera implementar este gobierno que al momento es de total incertidumbre y dudas".

Aunque en las últimas horas se conoció la caída de tres contratos de olavarrienses, se aclaró que no se relacionan con bajas por parte del organismo nacional, si no que tienen que ver con renuncias. Hasta el momento no hay despidos en Tandil ni Olavarría.

En concreto, para Larrea: "la ciencia es crucial para el desarrollo y crecimiento del país, y en contraposición desde el gobierno nacional buscan la privatización, vemos una total desconsideración por la ciencia y la educación pública", concluyó.