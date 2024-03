Teatro Municipal: Qué espectáculos se podrán disfrutar durante el mes de abril

Autoridades del Teatro Municipal adelantaron que ya se pueden adquirir las entradas para los shows que llegan a la ciudad durante el próximo mes.

Esta es la grilla de espectáculos que se podrán disfrutar durante el mes de abril:

Viernes 5 de Abril, 21:00 horas. El Cuarto Soda

El Cuarto Soda es una banda de rock homenaje a Soda Stéreo que en pocos años se ha convertido en una de las más importantes y respetadas de la escena musical argentina y latinoamericana. Con una calidad musical impresionante, la banda liderada por el vocalista y guitarrista Brian Tolenti ha logrado recrear fielmente el sonido de la mítica banda de Gustavo Cerati con pasión y dedicación.

La banda, fundada hace 7 años ha recorrido diversas ciudades de Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, con un éxito arrollador.

El Cuarto Soda es una oportunidad única de revivir las canciones de una de las bandas más importantes de la música argentina, interpretadas por una banda que ha sabido honrar su legado con pasión y dedicación.

Guitarra y voz: Brian Tolenti

Batería y Percusión: Gabriel Muscio

Bajo y coros: Pol Walls

Teclados y coros: Gonzalo Loren

Las entradas son sin numerar

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 9900- Platea Baja - $ 8800 Platea Alta- $ 7700 Pullman- $ 11000 Sillas en Palcos

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 10350 Platea Baja- $ 9200 Platea Alta- $ 8050 Pullman- $ 11500 Sillas en Palcos

Sábado 6 de abril, 21:00 horas. TAREA FINA & WALTER SIDOTI .FIESTA RICOTERA Y FUNDAMENTALIST XXL SERGIO COLOMBO & EL SOLDADO

Llega La Fiesta Ricotera y Fundamentalista XXL de Tarea Fina, la Banda del Redondito de Ricota, El capitán Buscapina, Walter Sidoti, quien luego de compartir mas de 15 junto a Los Redondos, sigue con sus increíbles andanzas a bordo el último bondi, recorriendo los escenarios de toda la argentina reviviendo nuevas y viejas melodías, junto al Fundamentalista del Aire Acondiciones Sergio Colombo y El Soldado.

De esta manera la Fiesta de Tarea Fina te invita a subirte al último bondi para un a un viaje con paradas en todos los discos, con toda la mística Ricotera y fundamentalistas. Desde los comienzos, con la invocación de Patricio Rey, a la actualidad fundamentalista.

En esta ocasión presentan: NUNCAS MÁS! Un show con los puños en alto!

Entradas numeradas en plateas

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ $ 9900- Anticipadas - $ 13200 El día del show

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 10350- Anticipadas- $ 13800 El día del show

Jueves 11 de Abril, 21:00 horas. NEW SENSATION por primera vez en OLAVARRIA

“NEW SENSATION”, llega con gran expectativa por primera vez a Olavarría y es la banda encargada de acercarte a INXS.

Este show se remonta al espectáculo presentado en Wembley” Live Baby Live”, transmitido en el año 91, y cuenta con un repertorio de las canciones más emblemáticas como: "Suicide Blonde", "By My Side", "Never Tear Us Apart", "Mystify", "Disappear", "Original Sin" y "Need You Tonight", entre otros.

Sera una perfecta oportunidad para revivir la experiencia INXS en vivo, no solo su música, sino también su dress code de Wembley 91, el vinilo de su chaqueta característico del comienzo del show, sus botas negras estilo militar, chaquetas de cuero, remeras de lycra, chupines a raya inolvidables y ese look único de Michael Hutchence, interpretado por Luciano Giri líder de la banda.

INXS es pop, es rock, es dance, es la música que tiene es increíble exceso de energías, y es la forma que se ha presentado en “NEW SENSATION” con más de 16 canciones para poder interpretarla y disfrutarla.

La banda está integrada hoy por: Luciano Benito (Batería- Coros), Pablo Khouri (Bajo - Coros), Efraín Lobo Cartagena (Teclados), Rodrigo Manzur (Guitarra-coros), Emmanuel Cardozo (Saxo, guitarra, y coros), Luciano Giri, (Voz líder y produc general show).

Entradas numeradas en plateas

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 16500 Platea Baja - $ 13200 Platea Alta- $ 8800 Pullman- $ 16500 Sillas en Palcos

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 17250 Platea Baja- $ 13800 Platea Alta- $ 9200 Pullman- $ 17250 Sillas en Palcos

Domingo 14 de Abril, 20:30 horas. Clásica y Solidaria. Orquesta Sinfónica Municipal “mtro. Mario Patané” presenta un concierto sinfónico

1° Parte

A. Dvorak (1841 - 1904) Danza Eslava N° 3, Op. 46

I. Poco Allegro

L. Beethoven (1770 - 1827) Concierto para piano N° 1, Op. 15

I. Allegro con brio

II. Largo

III. Rondo Allegro

Solista: Joaquín Oliva Uberuaga (piano)

2° Parte

L. Beethoven (1770 - 1827) Sinfonía N° 7, Op. 92

I. Poco Sostenuto. Vivace

II. Allegretto

III. Presto

IV. Allegro con brio

Dirección: Mtro. Diego Lurbe

Entrada: libre y gratuita; quienes deseen colaborar con la institución correspondiente podrán hacerlo mediante una donación en efectivo por sobre o por billetera virtual a través de un código QR

Sábado 20 de Abril, 21:00 horas. Las 5 vidas que vivimos de Gabriel Cartañá.

¿Cuántas vidas vivís en una vida? ¿una, irrepetible y única? ¿dos, la que queres y la que podes?

El Licenciado Gabriel Cartaña nos invita a un recorrido por las 5 vidas que vivimos, a descubrir la importancia de cada una, a reparar y corregir, a entender la necesidad de vivirlas todas plenamente.

¨Todos los caminos conducen a Roma¨ FALZO! El UNICO camino que me lleva a Roma es la línea recta entre mi persona y la ciudad de Roma.

Por eso es vital conocer nuestro destino, ya que; NADIE ESTA MAS PERDIDO QUE AQUEL QUE DESCONOCE SU DESTINO.

Cada vida que vivimos tiene sus propias dificultades, desafíos y propósitos. Desconocerlos nos pone en el riesgo de caminar en círculos sin llegar a ningún lugar.

Porque tu hoy depende de lo que hiciste ayer, y tu mañana depende de lo que hagas hoy. –

Obviamente siempre al “Estilo Cartañá” frontal, claro, con ejercicios, con tu participación interactiva, con vos, con ustedes.-

“Las 5 vidas que vivimos”, Vos, ¿en que vidas estas?

Entradas numeradas en plateas

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 15400 Plateas- $ 14300 Pullman- $ 14300 Sillas en Palcos

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 16100 Plateas - $ 14950 Pullman- $ 14950 Sillas en Palcos

Jueves 25 de Abril, 21:00 horas. La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?

Wali Iturriaga, el Artista más premiado y taquillero de los últimos años arranca su gira Mundial presentando su nuevo Show de La Jenny ¿Dónde Está Juan Carlos?

En esta nueva aventura teatral el multifacético artista trae una historia de enredos disparatados que hace centro en la rebelión del querido Juan Carlos con su “tóxica” esposa y madre de sus hijos “La Jenny”.

Ganador del Premio Estrella de Mar 2024 como Mejor Humorista! Este espectáculo que cautivó y lleno de risas a grandes y chicos llega con actuaciones magistrales y una puesta en escena sorprendente!

No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia que seguramente te dejará riendo durante días!!

Producción de: LUCAS TAMER PRODUCCIONES ARTISTICAS

Dirección: WALI ITURRIAGA

Prensa y difusión: ALEJANDRO VEROUTIS

Entradas numeradas en plateas

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 15400 Platea baja- $ 14300 Platea Alta- $ 11000 Pullman- $ 13200 Sillas en Palcos

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 16100 Platea baja- $ 14950 Platea alta- $ 11500 Pullman- $ 13800 Sillas en Palcos