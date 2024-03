Casos Losa y Fabi: la revisión de las penas benefició a los imputados

El Tribunal Oral Penal de Mar del Plata dictaminó sentencia el pasado viernes en torno a los delitos contra operarios de Losa y Fabi y contra el detenido José Alfredo Pareja.

Si bien en la sentencia de 2019 se definió que los delitos no incurrían en lesa humanidad, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revisó la sentencia, anuló las absoluciones y reenvió las causas al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata para un nuevo juzgamiento.

El viernes, antes de leer la sentencia sobre este nuevo juicio, se les dio a los acusados la posibilidad de dirigirse al tribunal y la utilizaron para negar todos los hechos que se les imputaban. Uno a uno, fueron tomando la palabra para desvincularse de los casos.

Roberto Casares dijo que se trató de “hechos estrictamente policiales” y negó que hayan sido delitos de lesa humanidad, del mismo modo que negó la existencia de pruebas sobre su participación.

Néstor Omar Vapore, por su lado, eligió no agregar nada: “No he cometido ninguna clase de delito”. En el mismo sentido se expresó Edgardo Viviani, quien manifestó ser "inocente" y negó su participación en los hechos. "No detuve ni atormenté a nadie”, sostuvo.

También se declararon inocentes Julio Cazaux y Roberto Fantini. Horacio Leites y Julio Tula no agregaron palabras y Héctor Rinaldi manifestó que estuvo a cargo de la Subcomisaría de Sierras Bayas del ´75 al ´82 en forma ininterrumpida: "Jamás actué en comisaría de Loma Negra por lo que desconozco lo ocurrido en ella y resulta ajeno a cualquier imputación”.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal retomó la transmisión de la audiencia para decidir que solo recibiría pena uno de los acusados. Se trata de Néstor Vapore, quien fue condenado a 7 años de prisión por ser coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad, cometido por ser funcionario público agravado por mediar violencia y amenazas con tormentos, de la que resultó víctima Nicolás Gutiérrez.

En tanto, se absolvió por unanimidad a Horacio Leites y a Julio César Tula por el delito contra José Pareja.

En torno a los hechos contra los operarios de las fábricas Fabi y Losa, el tribunal definió que no fueron delitos de lesa humanidad. En consecuencia, se absolvió a Roberto Casares, Julio Cesar Tula, Edgardo Viviani, Roberto Fantini, Héctor Rinaldi y Julio Cazaux. Los delitos que les imputaron quedaron prescriptos. Y la sensación de impunidad se sintió fuertemente. (Por Fernanda Álvarez - Agencia Comunica)