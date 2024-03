Macri asumiría la presidencia del PRO, pese a los cortocircuitos con Bullrich

En medio de negociaciones para fusionar el partido con La Libertad Avanza (LLA), el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, reemplazará este martes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y volverá a tomar el mando del PRO, partido que fundó hace más de 20 años.

Es que, el PRO tendrá este martes sus elecciones internas, ya que la fecha límite para entregar las nominaciones para conformar la cúpula dirigencial era este 19 de marzo. Sin embargo, como Macri es el único candidato solo se tratará de un pase de mando.

No obstante, dentro del PRO continuaban las negociaciones hasta últimas horas entre los “halcones” y las “palomas” de la escudería amarilla para definir las dos vicepresidencias, la secretaría general, 25 consejeros y vocales.

Una de las opciones que se barajan es que la hasta ahora presidenta del PRO y funcionaria de Javier Milei retenga la titularidad de la Asamblea Nacional. En tanto, la vicepresidencia 1° podrían otorgársela a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como un gesto al actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Vale recordar que, tras las misivas cruzadas entre el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex candidata cambiemita, Patricia Bullrich, por la fusión del PRO con La Libertad Avanza, el ex presidente y fundador de la escudería amarilla, Mauricio Macri aseguró que están “reorganizando” el partido.

“Vamos a ayudar a ordenar de vuelta el PRO, volver al espíritu por el que entramos a la política, tratando de incomodar a los partidos existentes, con una visión distinta y foco fundamentalmente en la gente, como hicimos en los lugares donde gobernamos, marcando una diferencia”, afirmó Macri intentando desmarcar al partido de la tan mencionada “casta”.

Además, respecto a las últimas declaraciones de Larreta, Macri evitó polemizar y remarcó: “No voy hacer comentarios puntuales”. Lo que sucede es que el ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) rechazó públicamente que el ex jefe de Estado presida nuevamente el PRO, al mismo tiempo que señaló su oposición a que el partido se fusionara con el presidente de la Nación.

“Estoy en contra de entregarle el PRO a Milei; tenemos valores diferentes, creamos un partido que valoraba la experiencia política, la diversidad y las distintas voces. Cuando estuvimos en el Gobierno jamás agredimos a nadie”, consideró el ex jefe de Gobierno porteño.

Luego, al ser consultado sobre si Macri debía retomar la conducción del PRO, Larreta fue tajante: “El partido necesita una renovación, hay gente joven en todo el país, y sería un buen momento darle lugar a las nuevas generaciones pero con los valores originarios”.

En ese marco, según adelantó Macri, su objetivo frente al PRO será unificar las tropas puertas adentro con la base puesta en las provincias. En ese marco, intentará darle un lugar importante a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA).