Ricardo Hoffmann y Lorena D´Onofrio presentaron oficialmente “Identidad Bataraz”

Ricardo Hoffmann y Lorena D´Onofrio realizaron una conferencia de prensa en el buffet del Club Estudiantes para presentar en sociedad la lista “Identidad Bataraz” que buscará quedarse con la conducción de la entidad en la próxima Asamblea Anual Ordinaria de la entidad.

“Tenemos un proyecto, gente que se reunió para ser parte de las elecciones” fueron las primeras palabras del lanzamiento de “Identidad Bataraz” ante una treintena de personas que asistieron al evento de presentación.

Si bien el lanzamiento no dio a conocer la lista completa que competirá ante Juan Emilio Incaurgarat en el venidero mes de abril, quienes encabezarán sostuvieron: “Queremos volver a participar activamente de las decisiones del club porque tenemos una diferencia de visión con la actual Comisión Directiva”.

“El Club está por encima de todo, creemos que tenemos la capacidad de cambiar las cosas que entendemos no están funcionando y tenemos la esperanza de que el socio nos acompañe”, dijo el candidato a presidente Ricardo Hoffmann sobre las expectativas a contar con el apoyo necesario de los casi 2000 que estarían habilitados a participar de los comicios.

Además, a la hora de hablarle a la masa societaria que aspiran a aumentar si llegaran a ser elegidos, los integrantes de “Identidad Bataraz” sostuvieron: “El socio tiene que saber que no necesita que ninguna Subcomisión le diga a quién tiene que votar”.

Por otro lado, a la hora de enumerar las diferencias de visión con el actual equipo dirigencial, Lorena D´Onofrio dijo: “Queremos una activa participación por parte de la Comisión Directiva, queremos equipos de trabajo para mejorar la conexión con las disciplinas, queremos modificaciones para poder llegar al socio con otras formas y tenemos proyectos a largo plazo que nos pondrán a trabajar desde el día 1”.

“No somos inexpertos en gestión, tenemos la experiencia necesaria para hacer crecer el club”

“No era lo ideal una elección, pero cuando hay visiones tan diferentes de liderazgo, la unidad no termina siendo buena y queremos que sea productivo”, manifestó Hoffmann luego de aclarar: “Me comuniqué personalmente con Juan Emilio y no pudimos llegar a un acuerdo”.

Por último, y en la previa de compartir un ágape, ante varios rumores de volver a presentar a Estudiantes en el ámbito profesional, quien buscará su tercer mandato en el “Bataraz” aseguró “No es nuestro objetivo el básquet profesional y queremos pedir respeto a la hora de comunicar, que ellos den a conocer sus propuestas y nosotros transmitir nuestras ideas sin la necesidad de mentir”.