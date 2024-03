"El sistema universitario necesita mínimamente el doble del presupuesto actual para funcionar este año"

El salón de aulas comunes del Campus Universitario de la Unicen Olavarría fue sede de una conferencia de prensa en donde se explicaron los hechos que llevaron a la actual crisis profunda que afrontan las universidades a nivel nacional y en particular la Universidad Nacional del Centro que fue afectada por el recorte y los ajustes llevados adelante por el Gobierno Nacional.

Marcelo Aba, rector de la Unicen, acompañado por los decanos de las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales e Ingeniería, expresó que "no tenemos presupuesto y ese monto fue fijado en 1.4 millones de pesos. El sistema universitario necesita, para pensar en funcionar este año, mínimamente el doble. Para ser más realistas, precisamente el triple de lo que se nos asignó".

La situación actual se puede explicar con las medidas tomadas a principio de 2024. "Nosotros comenzamos ya el año pasado a tener ciertas sospechas de que iba a ser un año complejo. Los primeros días de enero las sospechas se fueron consolidando y nos llevó a que ya en febrero tuviéramos reuniones con los directores de todas las facultades para ponerlos al tanto de lo que pasaba", explicó Aba.

En este complejo marco, indicó que "la obra que teníamos en la Facultad de Salud que es la más grande que tiene la universidad en este momento suspendida. Teníamos una licitación hecha por el gimnasio y se nos cayó la licitación porque no hubo forma de que la empresa lo pudiera sostener. Además que si no avanza la obra, lo que queda sufre las consecuencias de estar en obra con lo cual tenemos que tratar de recomponer la situación y eso nos trae también dificultades económicas".

Por el lado salarial, señaló que "hay un retraso que ha sido el motivo de la pérdida de fuerza de ser que ronda el 60% del valor real del poder adquisitivo de los trabajadores".

Por este motivo, el Rector aseveró que "por eso se dice que los montos disponibles alcanzan hasta mitad de año. Esto es porque la partida que nos llega para pagar salarios alcanza hasta mitad de año. La universidad no tiene ninguna capacidad de manejo de la masa salarial así que dependemos de esas partidas para que nuestros trabajadores cobren el sueldo".

"Nos gustaría que hubiera realmente algún tipo de resolución que nos acompañe diciendo que los fondos salariales están cubiertos, por lo menos, aunque sea de valor actual, sin recomposición, pero que están cubiertos hasta el fin de año", añadió.

Es por este motivo que desde el Consejo Superior de la Unicen se declararon en Estado de Emergencia.

Con respecto a los gastos de funcionamiento, que incluyen la luz, el gas, el agua, el corte de pasto, la preparación de un baño, la atención de comedores, residencias, "hoy estamos recibiendo la cuarta parte de lo que debió ser la partida de este año. Se perdió un 285% y lo que lo hace aún más preocupante es que mes a mes seguimos perdiendo un 15-13% frente al mes anterior. Es decir que, ya con encontrar un horizonte por lo menos de estabilización, estamos prácticamente con la cuarta parte y seguimos perdiendo".

"Ahora se ha anunciado que se va a dar un 70% de recomposición. Y aquí me parece que es importante porque puede llevar a confusión qué significa ese 70% en el supuesto caso de que se concrete y queremos creer que se va a concretar, pero no tenemos ninguna información oficial, solamente lo comunicado por los medios. Es un 70% de los gastos de funcionamiento, que en la universidad representan, en los mejores momentos, un 10% del presupuesto. Hoy representan un 5% del presupuesto. Es un 70% de esa masa que utilizamos para vivir todos los días, no un 70% del presupuesto universitario donde estarían los salarios", aclaró con respecto a la medida adoptada en las últimas horas por el gobierno de Javier Milei.

En este contexto, señaló que la situación los ha llevado a tomar diversas medidas desde el rectorado. "En un primer momento involucraron a convocar todos los decanos y decanas y plantear que íbamos a ir por el camino de redireccionar los fondos, en otros casos utilizar alguna reserva que teníamos para poder sostener lo que es la actividad académica".

"Nosotros queremos que los alumnos tengan la posibilidad de venir y encontrarse con sus docentes, poder comenzar la cursada y que tengan el comedor abierto y que tengan las residencias funcionando. Eso es un primer esfuerzo que lo termina haciendo toda la comunidad porque terminamos alimentándolo con el magro presupuesto que tenemos, pero es nuestro compromiso tratar de sostener a lo largo del año esa actividad sin ningún tipo de recorte", agregó Aba.

A su vez, afirmó que "no tenemos presupuesto, tendremos que hacer uso de reservas. Si eso se lo cargamos a las facultades, las facultades se quedan sin plata para funcionar. Hoy lo podemos hacer, pero tampoco sabemos hasta dónde vamos a poder llegar".

Ante los dichos de que la universidad funciona con la cuarta parte de la plata sin ningún problema, sentenció que "Eso es una falacia. Y nosotros somos los primeros que tenemos que darnos cuenta de que es una falacia. Cuando estamos gastando lo que teníamos para hacer una obra, para hacer mantenimiento, o para atender situaciones de emergencia".

"Van a ser tiempos complejos, lo son ya, lo son en los temas salariales, lo son en el funcionamiento. No vemos señales de querer cambiar esta realidad. De hecho, algunas declaraciones del funcionario clave para nosotros realmente dan miedo porque uno puede entender que no hay plata. Otras expresiones ya son mucho más preocupantes", remarcó.

Y concluyó: "La universidad atraviesa un momento muy difícil. Le vamos a dar pelea, vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no cortar nada. Esto no es una decisión que pueda durar todo el año, pero sí la que tomamos en este momento. Por ahora no vamos a cortar nada, pero sí se va a sentir que el ritmo de acción de cada una de esas acciones es menor al que venía hasta este momento. Simplemente porque no tenemos dinero para afrontarlo".