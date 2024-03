Axel Kicillof sobre Javier Milei: “No entiende nada de teoría económica”

El gobernador Axel Kicillof se mostró este viernes preocupado por la suba de los precios de los medicamentos, los alimentos y el combustible, entre otras situaciones, y sostuvo que el presidente Javier Milei “no entiende nada” de teoría económica.

“De teoría económica, este hombre no entiende nada. Siempre he discutido con economistas ortodoxos y no llegan a este extremo”, señaló el mandatario bonaerense hoy en una entrevista en Radio 10. Y advirtió que Milei pertenece en el sector a “una escuela marginal, pequeña, que defiende el monopolio”.

Kicillof señaló que “sólo alguien que esté tan dislocado de la vida real puede pensar que un monopolio es buenísimo”. En ese marco, se refirió a la participación de Milei en la cumbre de derecha en los Estados Unidos: “Para mí no pasa un examen… lo pienso realmente, no le quiero faltar el respeto, pero lo digo preocupado”, dijo.

Asimismo, indicó que “en todos lados del mundo hay regulación” y que “puede ser que” Milei “haya tenido una epifanía”. “Él dice que tiene contacto con un perro muerto. No es chicana, es grave, serio y complejo”, aseguró. Y advirtió que el Presidente “a veces pasa a la agresión” en sus intervenciones.

El mandatario bonaerense también se mostró preocupado por la paralización de obras, los aumentos de precios y el recorte de fondos a las provincias. Señaló que el Gobierno nacional “les baja el sueldo a los maestros y les aumenta el bondi a las personas”.

“Un dirigente tiene que estar para dar una mano, no estar enojado con la realidad de una manera tan violenta”, señaló. Y agregó: Milei no pasa fondos, tiene responsabilidades de pasar fondos”. En este marco crítico, contó que hay un chat de gobernadores y que tiene “un diálogo abierto con todos” los mandatarios provinciales. (DIB)