El STMO sobre la CICOP: "No tiene incumbencia en las relaciones laborales dentro de la órbita municipal"

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría respondió al duro comunicado emitido en las últimas horas por la Asociación de Profesionales de la Salud de Olavarría (APRO) y la CICOP seccional Olavarría.

Cabe destacar que los profesionales de la salud denunciaron que el Sindicato de Trabajadores Municipales no les permitió formar parte de la audiencia paritaria convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para el lunes pasado. Además, repudiaron agresiones por parte de un integrante del STMO en contra de la doctora Silvia de la Torre.

En este contexto, desde el sindicato lanzaron un comunicado en donde aseguraron que la CICOP "no tiene incumbencia en las relaciones laborales dentro de la órbita municipal de Olavarría".

El comunicado completo

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría considera pertinente y necesario realizar aclaraciones y negar acusaciones infundadas en el documento emitido en la noche del jueves por parte de la Cicop Seccional Olavarría / APRO.

En un párrafo del texto, los profesionales expresaron que “ante esta posibilidad de participación que ofrecía el Ministerio de Trabajo, los profesionales consultamos al Secretario del STMO si podíamos concurrir, la respuesta fue sí (…)”.

Sobre este punto en particular, la dirigencia del STMO aclara que una vez dictada la Conciliación Obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, nunca le comunicaron al Secretario General José Salvador Stuppia que concurrirían en representación de la Cicop, dado que ese gremio al que hacen alusión no tiene incumbencia en las relaciones laborales dentro de la órbita municipal de Olavarría.

Por lo tanto, desconocemos qué autorización manifiestan que les otorgó el STMO para participar de una audiencia de conciliación a la que solamente estaban citados la Municipalidad de Olavarría y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría.

En otro punto del documento emitido a través de los medios y las redes sociales denuncian que “al llegar al Ministerio no se nos permitió participar de la reunión, el STMO se negó a que Cicop estuviera presente, aduciendo que solo el STMO tiene el derecho de representarnos en esta instancia. Los argumentos para esta negativa son, que CICOP no tiene personería gremial, lo cual es cierto tiene inscripción gremial lo cual nos permite participar de paritarias, solo no podemos firmar el Convenio colectivo de trabajo”.

Sobre esta cuestión, el STMO lamenta que las profesionales hayan recibido mal asesoramiento ya que no se trata de una disposición del Sindicato, sino que el criterio deviene del Art. 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, de la Doctrina imperante del Comite de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (0.I.T), de la Ley Nº 14.656 y de un fallo contundente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Cabe resaltar que en nuestro derecho positivo está consagrado el principio de “Sindicato único por actividad", mediante el otorgamiento de la personería gremial a la asociación más representativa. El espíritu del mencionado criterio es el de fortalecer el reclamo de las asociaciones sindicales porque cuando hay plurisindicalización los reclamos se desvanecen.

El STMO de ninguna manera cercena la libertad sindical sino que el marco normativo vigente y las consideraciones de la OIT establecen que las asociaciones sindicales que obtengan la personería gremial serán las más representativas para un mismo ambiente y lugar de trabajo.