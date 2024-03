Los profesionales de la salud cruzaron al STMO y denunciaron maltratos

La Asociación de Profesional de la Salud (APRO) realizó este jueves por la noche una asamblea que contó con una importante participación de alrededor de 50 profesionales. Allí se profundizó en las tratativas de las paritarias que llevan adelante el Sindicato de Trabajadores Municipales con el Municipio.

Cabe recordar que el lunes pasado, las médicas Alejandra Capriata y Silvia de la Torre no pudieron participar de la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos en la Plata por impedimento del STMO. Esto marcó una ruptura entre la APRO y el Sindicato.

Una vez finalizada la asamblea, desde la Asociación de Profesionales emitieron un duro comunicado en el que se refirieron a ese hecho y denunciaron agresiones por parte de integrantes del sindicato municipal contra Silvia de la Torre.

El comunicado completo

Queremos informar públicamente los hechos que tuvieron lugar en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en La plata el lunes 26 de febrero de 2024.

Como saben los profesionales de la salud pública de Olavarría, concurrimos a la reunión de conciliación obligatoria a la que el Ministerio convoco, al STMO y al Municipio, a fin de mediar en la compleja Paritaria 2024.

Ante esta posibilidad de participación que ofrecía el Ministerio de Trabajo, los profesionales consultamos al Secretario del STMO si podíamos concurrir, la respuesta fue sí, pero como no estamos afiliados al STMO, y no podíamos concurrir como Asociación de Profesionales, que solo es una asociación civil, consultamos con CICOP central quienes nos sugieren, ir como Seccional Municipal de Olavarría de CICOP, pero pedir nuestra participación a través de una nota dirigida a la Delegación del Ministerio de Trabajo y al Municipio, lo cual hicimos el viernes 23/2/24.

Previamente pusimos en consideración al grupo de profesionales que nos nuclea en una encuesta, la idea de ir acompañados con CICOP, lo cual fue aceptado en un 80%.

Nuestra intención siempre fue que con nuestra presencia defendiéramos los derechos como profesionales en un conflicto que nos atraviesa particularmente con las medidas tomadas por el STMO.

El lunes 26/2/2024 viajaron la Dra. Silvia de la Torre y la Dra. Alejandra Capriata, en calidad de Presidenta de la Asociación de Profesionales y de la Seccional Municipal de CICOP respectivamente.

Cabe aclarar que lo hicieron en su vehículo particular.

Al llegar a La Plata nos reunimos con el Secretario general de CICOP Dr. Pablo Maciel quien nos acompañó hasta el Ministerio de Trabajo.

Al llegar al Ministerio no se nos permitió participar de la reunión, el STMO se negó a que Cicop estuviera presente, aduciendo que solo él tiene el derecho de representarnos en esta instancia.

Los argumentos para esta negativa son, que CICOP no tiene personería gremial, lo cual es cierto tiene inscripción gremial lo cual nos permite participar de paritarias, solo no podemos firmar el Convenio colectivo de trabajo.

Dice que no tenemos representación Municipal, el municipio lleva 7 años sin reconocernos, y alega que según el fallo de la Corte suprema de Justicia, a la que reclamamos el descuento de la cuota solidaria, que nos fue adverso, nos quita la posibilidad de ser seccional de CICOP.

El STMO se confunde ya que en dicho fallo no se cuestiona la representatividad de CICOP en los Municipios, es más, son 40 municipios bonaerenses que permiten sentarse a Cicop en paritarias representando a los profesionales de la salud pública.

Durante 7 años, desde que somos Seccional de CICOP el Municipio de Olavarría y el STMO, han atentado contra nuestro derecho a elegir el sindicato que mejor nos represente.

Tener una Ordenanza Municipal, la Carrera Medico Hospitalaria, nos define como trabajadores municipales con una tarea bien diferenciada y reglamentada.

Es por esto que ante la compleja situación de paritarias en nuestra ciudad, nos motiva a buscar la mejor representación gremial, para defender en primer lugar la Salud Publica, garantizar la Atención de la Comunidad y derechos de lxs profesionales de la salud.

Queremos expresar también nuestro repudio ante la agresión que sufrió la Dra. De la Torre, por parte de un secretario del STMO, que con insultos y amenazas increpo a nuestra colega.

No siendo esta la primera vez que ocurre, hemos soportado el destrato, ninguneo y agresiones verbales de parte de integrantes del STMO, creemos que la violencia no es el camino, menos en esta instancia de conciliación y no lo toleraremos más.

La denuncia de la agresión hacia nuestra compañera, será enviada a través de CICOP central al Ministerio de Trabajo, para informar de este hecho lamentable.