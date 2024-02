El Gobierno descartó la renuncia de funcionarios y le puso freno a derogar la ley del aborto

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este jueves que el presidente Javier Milei evalúe la renuncia del director de la Anses, Osvaldo Giordano, después de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra del proyecto de ley “Bases” en el Congreso nacional.

“El Presidente no evalúa hoy la renuncia de Giordano como no evalúa ninguna otra renuncia por cuestiones políticas”, respondió Adorni a una pregunta formulada durante la habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada. “Cada una de las funciones, personas y cargos las evalúa en función de cuestiones de gestión e idoneidad. En tal caso, si algún episodio o renuncia ocurre será por estas cuestiones y no por una cuestión política”, remarcó.

Las versiones se alimentaron por propias fuentes de la Casa Rosada, así como los likes y publicaciones del propio Javier Milei desde las redes sociales. El jefe de Estado compartió el siguiente mensaje desde su cuenta personal de X: “La mujer del Director de Anses del gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres, votó en contra. Deberían echarlo inmediatamente por traidor”.

Pese al malestar y el enojo del oficialismo con el PJ cordobés, Adorni despejó dudas sobre la continuidad de Giordano, un funcionario alineado con el ex candidato presidencial, Juan Schiaretti, y el gobernador Martín Llaryora.

También quedaron en la mira el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y Luis Giovine, en Obras Públicas. Todos reconocen su terminal política en Schiaretti.

Qué pasará con la ley sobre el aborto

Adorni, en tanto, aseguró que no está en la agenda de Milei la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del 2020, tras conocerse ayer un proyecto de ley presentado esta semana por un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA)

“No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, afirmó. “Es una discusión estrictamente legislativa, que fue presentada por la diputada”, ratificó.

El texto oficialista define al aborto como un “delito”, y (a diferencia de lo que establece el Código Penal desde 1921) no contempla que queden exceptuadas las violaciones como no punibles. De esta forma, quedará a discrecionalidad de los jueces. “Podrán disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior y la naturaleza del hecho”, establece el documento.

“Respecto de la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación, decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica”, argumentaron los legisladores firmantes en la presentación del proyecto. (DIB)