Para Sergio Berni, “se viene una etapa de mucha violencia”

El senador bonaerense y ex ministro de Seguridad, Sergio Berni vaticinó que “se viene una etapa de mucha violencia” en el país y lo vinculó a la caída de ingresos por la fuerte inflación y la devaluación que impacta en los bolsillos, y advirtió que cuando eso pasa “se dispara automáticamente el delito”.

“Que la situación está cada vez más complicada, no tenga ninguna duda”, enfatizó Berni en medio de una serie de delitos que sacudieron a varios distritos del conurbano bonaerense. “Se viene una etapa de mucha violencia, porque cuando bajan los ingresos, cuando no alcanza, cuando un padre ve que sus hijos no tienen para comer, si tiene que salir a robar sale a robar y eso genera más violencia”, señaló.

En diálogo con radio La Red, el actual rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich afirmó que “la desigualdad genera violencia pero además, esas personas que empiezan a cometer delitos para poder darle de comer a sus hijos, ingresan a un delito de manera amateur que es lo que está pasando hoy”.

Si bien pidió no confundir pobreza con delincuencia, dijo que los trabajos científicos en todo el mundo demuestran que cuando hay una caída de los ingresos se dispara automáticamente el delito. “El delito se dispara a la misma velocidad que la caída de ingresos, pero una vez que se recupera la caída de ingresos esa actividad delictiva tarda mucho tiempo en bajar”, detalló el ex ministro de Seguridad de Axel Kicillof.

Las estadísticas del crimen

Al recordar su paso por esa cartera recordó: “Cuando asumimos hace cuatro años, había en promedio 4 homicidios todos los días en la provincia de Buenos Aires. Después del trabajo que hemos hecho lo hemos bajado a 3 y ahora es el desafío de este ministro (Javier Alonso) bajarlo de manera considerada a 2”.

“No es que se incrementaron ni se dispararon los delitos sino que hoy la tecnología permite verlo prácticamente en tiempo real. En el peor momento de la provincia de Buenos Aires, había 13 homicidios por día y hoy tiene 3”, enfatizó.

Respecto del delito amateur, Berni explicó: “Son tan precarios que la inteligencia criminal no llega y eso aumenta considerablemente la violencia porque el que ingresa al delito amateur es mucho más violento que el crimen organizado”.

“El crimen amateur es muchísimo más peligroso que las bandas organizadas y a esto vamos en la Argentina. Esta caída brusca del ingreso hace que la gente, no lo quiero generalizar, se vuelque…Hay más oportunidades para el delito y se abre una ventana, un ingreso, al mundo de las drogas”, sostuvo. (DIB)