Elecciones en Coopelectric: se realizó el lanzamiento de la Lista Verde

Este viernes se realizó un encuentro de los miembros y activistas de la Lista Verde de Coopelectric en el marco del acto el lanzamiento oficial de la lista para competir en las elecciones que la Cooperativa debe realizar en agosto de este año.

Los asistentes colmaron el salón del sindicato de vendedores de diarios y revistas donde se realizó el evento. Allí, el principal referente de la lista, Luis Cavalli, realizó una exposición para concluir en un intercambio de opiniones entre los presentes.

Cavalli se refirió a la historia de la cooperativa, exponiendo gráficos con datos de los balances de Coopelectric. En este marco, aseguró que, concluyendo que al cumplirse más de treinta de la conducción de la Lista Amarilla, "la cooperativa se encuentra en una lamentable decadencia y ruina económica. Más de mil ochocientos millones de pesos de pérdidas ($1.870.084) en el balance presentado en el 2023, a pesar de los diversos salvatajes del Estado, que condonó la dos terceras partes de una deuda de cuatro mil millones del balance 2022, ($ 3.950.478.455) y otorgando enormes subsidios para no quiebre y alguien ofrezca el servicio", aseguró.

Al mismo tiempo, mencionó los "actos ilegales que están en sede judicial por la inclusión ilegal de la “contribución de capital en acciones” en la factura de luz, por demanda de una asociación de usuarios y consumidores. Inclusión que tiene, a su vez, una resolución en contra del organismo regulador el OCEBA que obliga a devolver lo mal cobrado, lo que causará un daño enorme a la empresa".

"Hay nula inversión en los servicios que presta, no hay insumos, no hay modernización de elementos y equipos, no hay mantenimiento, el sistema eléctrico y consecuentemente el de agua y cloacas y el de internet, se encuentran en un estado precario, como puede constatar cualquier usuario", añadió Cavalli.

Y concluyó: "Las causas de haber llegado a esta mala situación se debe a que los que conducen Coopelectric hace treinta años han tomado malas decisiones, se han manejado de manera oscura, mediante el secretismo y el ocultamiento, la falta de transparencia de actos y cuentas, la negación de la democracia interna y la falta de control".