Los gobernadores patagónicos definen si interrumpen el abastecimiento de combustibles

En otro acto de la discusión entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Juntos por el Cambio, JxC), por los fondos de coparticipación y en la que terció el mandatario bonaerense Axel Kicillof, Torres señaló que esta tarde habrá una reunión entre los dirigentes de las provincias patagónicas, que “definirán en conjunto” si se interrumpirá el abastecimiento de gas y petróleo desde esos distritos. Mientras tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, insistió con que Torres “tiene que someterse a la ley” y si corta los suministros estaría cometiendo un “ilícito”.

El gobernador de Chubut señaló en declaraciones a Radio Mitre que esta tarde “habrá una reunión con las provincias patagónicas y vamos a tomar una decisión en conjunto pero estamos cansados del destrato, de la agresión. Hoy vamos a tomar una deliberación y lo que decida Chubut, lo decidiremos todos juntos“.

Ayer, Torres amenazó con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación “insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación” que le corresponde a su distrito, ante lo cual el Gobierno nacional advirtió que una medida de ese tipo sería “absolutamente ilegal”.

“Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”, desafió el gobernador de la provincia, la segunda cuenca hidrocarburífera del país, frente a lo cual el presidente Javier Milei salió al cruce y a través de su cuenta en la red social X le advirtió que va a cometer un delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, y lo calificó de “degenerado fiscal”.

“No me importa que me manden un ejército de trolls”

En sus declaraciones de este sábado, Torres afirmó que “no” le “importa” que le “manden un ejército de trolls (cuentas en redes sociales para presionar) poniéndome la cara de (el expresidente venezolano, Hugo) Chávez” al denunciar una advertencia en este sentido.

“Me mandaron un mensaje ayer dándome un ultimátum, diciendo `vamos a sacar los tanques a las redes si no parás`…, pero están locos”, dijo el gobernador y explicó que la amenaza le llegó por una amiga que conoce a Santiago Caputo.

“Me lo mandó una persona amiga mía que lo conoce a Santiago Caputo (consultor del Presidente), se lo mandaron a ella y me lo reenvió como diciendo `o te callas la boca o mandamos los trolls`. Mándenme los trolls que quieran“, insistió el mandatario provincial.

No obstante, aseguró que su deseo es que al gobierno de Javier Milei “le vaya bien” y aseguró estar dispuesto al “diálogo” pero pidió que dialogue “alguien validado que tienda puentes”.

“Nosotros le votamos todo y nos pelean. Me pregunto hasta cuándo van a seguir peleándose con todos, y si escucharon que el Presidente agreda a algún kirchnerista, eso llama la atención, y lo mismo pasa con los recursos. Me discriminan a mí, cuando yo expreso voluntad de pago“, se quejó.

“El Gobierno se pelea con los que lo ayudamos”

Torres dijo también que “deliberadamente el Gobierno decide pelearse con quienes ayudamos o decidimos ayudar en su momento” y conjeturó con que “un detonante fue la cautelar que me salió a favor en el tema del transporte; ni el kirchnerismo más duro hacía esta discriminación”.

Además, el gobernador de Chubut calificó a Santiago Caputo como “nefasto” porque “se pone en peleas berretas porque creen que les garpa una pelea ficticia contra la casta. No podés apostar por Twitter con esos videos con inteligencia artificial donde parecen superhéroes cuando los jubilados tienen hambre”.

“Muchos estamos desilusionados con la soberbia patoteril del Gobierno. Nos genera frustración ver cómo se manejan, todo pasa por una persona que no conoce la Argentina, que nunca fue funcionario, que se llama Santiago Caputo, y que le dice al Presidente con quién se tiene que pelear: con los diputados, con los medios, con los cantantes”, dijo.

“Por Twitter son muy guapos y se pelean con Lali Expósito pero no los escuché nunca que se peleen con ningún sindicalista”, agregó el mandatario chubutense.

Por otra parte, reveló que el expresidente Mauricio Macri está “colaborando” para intentar bajar la tensión, pero que “del otro lado no hay respuesta”.

“Mauricio desde el momento uno está colaborando pero es frustrante ver que del otro lado no hay respuesta. Para gestionar algo, del otro lado tiene que haber alguien validado” y “no hay nadie que se sepa si lo que se dice es así o no”, concluyó Torres.

“Tiene que someterse a la ley”

Antes de las últimas declaraciones de Torres, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que el chubutense “tiene que someterse a la ley” y consideró que “no tiene ninguna capacidad” para cortar el suministro de gas y petróleo, tal como amenazó ayer, “salvo que lo haga por la fuerza”, con lo que estaría cometiendo un “ilícito”.

“Se generó una reacción por parte del gobernador de Chubut porque se le retuvo una cuota de una deuda que tiene la provincia de Chubut con la Nación. Este fondo fiduciario para la renovación de las provincias termina en febrero del año que viene y las deudas tienen que pagarse”, explicó este sábado Francos en declaraciones a Radio Mitre.

En ese marco, el titular de la cartera política dijo: “Acá se trata de respetar las normas y someterse a la ley. El gobernador de Chubut podrá amenazar, pero tiene que someterse a la ley. Él no tiene ningún derecho, ninguna capacidad de cortar el suministro de petróleo, salvo que lo haga por la fuerza, en cuyo caso está cometiendo un ilícito”.

No obstante, Francos buscó bajar el tono del conflicto y consideró que “no hay una confrontación” entre el Gobierno nacional y las provincias sino que se trata de una “falta de entendimiento” entre los mandatarios y el presidente Javier Milei.

“En cada una de las provincias la mayoría de los ciudadanos votó a Milei como presidente. No es que haya una confrontación del presidente de la Nación con los ciudadanos de cada una de las provincias, sino una falta de entendimiento”, afirmó Francos.

Para el ministro, Milei está “cumpliendo con el mandato que le dieron” y sostuvo que no hay falta de diálogo ya que lo hace tanto con gobernadores como con legisladores.

“El Presidente se expresa sobre los hechos reales, no había ningún problema hasta que se rechazó la ley (Bases), y no es que el Presidente este enojado caprichosamente”, aseveró el ministro y consideró que el Presidente “se enoja porque no aprobar la ley significa un retraso en la modificación de la Argentina”.

En esta línea, Francos remarco que “no se tiene que ver como una confrontación” porque “el Gobierno nacional está siempre dispuesto a dialogar con las provincias para encontrar una salida hacia adelante” y dijo que lamenta “profundamente la reacción de Chubut y los gobernadores, con los que vengo conversando para encontrar un camino de acuerdo”.

“No existe una posición contraria a los gobernadores por parte del Gobierno nacional, hay un debate político, pero eso no quiere decir que el gobierno esté en contra de los gobernadores”, insistió

“Aprovecharon el momento”

Sobre el apoyo de la mayoría de los gobernadores a la decisión de Torres, el ministro del Interior opinó que “han utilizado esta oportunidad para manifestarse en contra de una decisión muy firme del Gobierno” que es “su compromiso por disminuir el gasto para hacer previsible el futuro de los argentinos”.

“Con el déficit cero y el superávit lo que el gobierno obtiene es eliminar el riesgo de la hiperinflación, conseguir estabilidad y que crezca la economía, eso es lo que destaca el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken”, manifestó Francos.

Además, insistió que “son esfuerzos del propio Gobierno nacional para reducir gastos nacionales y las provincias deberán reacomodar sus gastos a los recursos que tienen”.

Finalmente, admitió que el Gobierno a lo mejor “no tiene los suficientes legisladores y ninguna provincia”, pero el Presidente “se siente con la espalda que le dio el 56% de los votos”.

Con información de DIB.