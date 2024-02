Vicegobernadores le pidieron a Milei que no actúe por “venganza” y deje de tener “de rehenes” a los argentinos

Un grupo de diez vicegobernadores y vicegobernadoras de distintas fuerzas publicaron un comunicado titulado “En la sociedad se invierte, no se gasta”, en el que manifestaron su “enorme preocupación ante la despiadada avanzada del gobierno nacional en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, niñas y niños, jubiladas y jubilados”, y se lamentaron de que el presidente, Javier Milei, actúe por “venganza política”.

Asimismo, le pidieron al mandatario, “con respeto y con firmeza”, que “deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”.

En esa línea, advirtieron sobre la suspensión del Fondo del Incentivo Docente (FONID), que es parte del “ataque a las familias” de las provincias y a la educación de sus hijos, ya que en enero “el Ejecutivo solo transfirió a menos del 1% del importe para el concepto de Educación” por lo que se vieron afectados los salarios docentes.

Sobre esa decisión apuntaron que es “responsabilidad única del Presidente de la nación” e indicaron que “es necesaria la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias”, ya que “se trata de más de 14.500 millones de pesos por mes”, una suma que los gobierno provinciales no pueden “compensar en el tiempo”.

Los vicemandatarios firmantes hicieron referencia además a la quita del subsidio al transporte del interior del país, y aseveraron que en el mundo “los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”, por lo que “es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social”.

Tras repasar cómo países como Brasil, Estados Unidos o Reino Unido financian el transporte, señalaron: “Aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo. Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer: subsidiar al transporte público”.

Sin rodeos, en el texto, los firmantes remarcaron en números el recorte que están sufriendo desde la asunción del nuevo gobierno: “Ante la decisión del presidente Milei de no devolverles a las provincias los recursos que éstas generan frenando transferencias o, como en este caso subsidios, la pregunta inevitable es: ¿en dónde piensa colocar los 104 mil millones de pesos que está recortando? ¿A qué los piensa dedicar? No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. ¿Entonces?”.

Para cerrar, le pidieron al Ejecutivo que tenga en cuenta que “Argentina es la suma de las provincias que la componen, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total”.

Los firmantes

El documento está firmado por miembros del Fondo Permanente de Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina (FOVIRA), Verónica Magario, presidenta del organismo (Buenos Aires); Rubén Dusso (Catamarca); Teresita Madera (La Rioja); Alicia Mayoral (La Pampa); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Antonio Marocco (Salta); Pedro Pesatti (Río Negro); Eber Solis (Formosa); Lucas Romero Spinelli (Misiones); y Alberto Bernis (Jujuy). (DIB)