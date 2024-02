Kicillof: “La ley ómnibus no tiene ningún artículo en beneficio de los bonaerenses”

Al encabezar en Villa Gesell la segunda conferencia de verano 2024, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la política económica del Ejecutivo nacional y remarcó que “no hay ni un artículo” de la ley ómnibus que se debate en el Congreso “beneficie a los bonaerenses”.

En ese sentido, Kicillof remarcó en la actualidad hay “niveles que no existían de despidos, con una pérdida vertiginosa del poder adquisitivo que tiene que ver con determinadas políticas”. “Los aumentos de los últimos días en prepagas, alimentos, y combustibles son niveles impagables para el bonaerense de a pie”, enfatizó.

“No hay ningún sector productivo que me haya comunicado un buen dato acerca de la marcha de la economía desde el cambio de Gobierno nacional. No es una apreciación abstracta; llegó Milei y pinchó la economía de Buenos Aires”, cuestionó Kicillof.

Asimismo, el Gobernador bonaerense puntualizó: “Cuando uno mira los niveles de ocupación en cada uno de los segmentos económicos también denuncia una situación. Sufrieron mucho más los que tienen ingresos fijos por la pérdida del poder adquisitivo y el pequeño empresario”.

“No había nadie de lo que uno de lo que alguien podría caracterizar como ‘casta’. El ajuste era para el trabajador, para el jubilado, para el sector medio. Esa realidad se va desarrollando en un muy poquito tiempo y eso se observa en los números de la temporada de verano 2024”, expresó Kicillof.

Cabe destacar que, la conferencia de verano de Kicillof fue en simultáneo con el debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados nacional. En esa línea, el mandatario sostuvo que “lo que está en el dictamen no tiene ningún artículo en beneficio de la Provincia”.

Con relación a esto, Kicillof sostuvo que “la provincia también tiene la legitimidad de haber sido votados por su pueblo y cuando quieren castigar, presuntamente, a los gobernadores tratando de cortar los recursos, esto quiere decir que no va a haber, autopistas, educación y salud pública”. “Tenemos la obligación y el mandato de seguir defendiendo esas políticas”, arengó.