Vecinas y vecinos de Sierras Bayas juntan firmas para reclamar la falta de agua

Vecinos y vecinas de Sierras Bayas se han comunicado en varias oportunidades con el equipo de Infoeme para hacer pública la situación que están viviendo desde hace al menos dos semanas. Por falta de agua y respuestas juntan firmas para reclamar y lograr ser escuchados.

Juliana, residente de la localidad serrana expresó que la falta de agua caracteriza a Sierras bayas desde hace 15 días, o más, y aclaró que aunque "no es todo el pueblo son dos barrios enteros", sólo pueden acceder al agua si cuentan con una "canilla que de hacia la calle porque no se llenarían los tanques".

Ahora, "no tiene presión y es muy poco el tiempo que vuelve", explicó.

Esta problemática se profundizó en los últimos días ya que Olavarría continúa bajo el alerta por calor, con temperaturas elevadas que superan los 35°C.

Otra vecina, preocupada por este panorama aseguró que no se pueden bañar o duchar porque "no se llenan los tanques de las casas" y lamentó: "las criaturas pasan calor, no podemos llenar las piletas y estamos cansados de reclamar".

En ese sentido, ambas manifestaron a este medio que se han comunicado con Coopeletric y Sanidad, y sin embargo "lo único que nos responden es un <ya te tomamos el reclamo>, nadie hace nada".

A su vez, aclararon que han realizado reclamos individuales y tuvieron que dirigirse a las oficinas "múltiples veces". Este martes pasó un camión cisterna logró llenar "la mitad los taques del barrio, de pocas casas".

Juliana cree que "no se toman el tiempo de pasar por todos los hogares ya que ninguna tiene agua, si no te acercas te quedas otro día sin el servicio".

En los últimos días, también se ha visto en redes sociales mensajes y quejas para que se haga visible la situación que viven los sierrabayenses.

En concreto, vecinas y vecinos de Sierras Bayas comenzaron a juntan firmas para reclamar, no solo la falta de agua o la lamentable prestación del servicio, sino también por las pocas respuestas o nulas que obtuvieron de empresas y autoridades municipales. Esta planilla se repartirá en diferentes comercios para que todo aquel que quiera pueda sumar su voz al reclamo.