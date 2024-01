Piden que la cobertura del IOMA pase del monto fijo a un porcentaje del medicamento

En sintonía con la preocupación que manifestaron los intendentes radicales por la suba de más del 100% de los medicamentos, el presidente del bloque de diputados Acuerdo Cívico UCR-GEN, Claudio Frangul, salió a reclamarle al gobernador Axel Kicillof que se modifique el modo de cobertura de los remedios del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

La solicitud del diputado del radicalismo responde al creciente ritmo inflacionario producto de la desregulación de la economía, que desde octubre del año pasado a esta parte duplicó el precio de los medicamentos, frente a la cobertura del IOMA que quedó estancada en un monto fijo.

“En un antibiótico de 12000 pesos IOMA solo cubre 1000. Una Levotiroxina de 100 mgr sale 15000 y IOMA cubre 3000. Para proteger a los afiliados necesariamente tienen que cambiar este modelo de cobertura de medicamentos, esto no puede esperar más”, explicó Frangul.

Asimismo, el diputado platense comparó que mientras “las obras sociales nacionales y PAMI cubren un porcentaje del precio de venta al público de los medicamentos, IOMA solo cubre un monto fijo”. “Cuando aumenta el precio de un medicamento el reconocimiento por parte de PAMI y otras obras sociales aumenta de manera proporcional y automática, lo que no sucede para el afiliado de IOMA”, criticó.

Es preciso mencionar, que el reclamo de Frangul viene de larga data en la Legislatura bonaerense. El propio diputado había ingresado un proyecto en septiembre de 2022 para que la cobertura de medicamentos a cargo del IOMA se estipule en un porcentaje del precio de venta al público, en lugar de un monto fijo. Pero la poca actividad parlamentaria privó el arribo del texto al reciento de la Cámara baja.

En las últimas horas, Frangul prometió volver a presentar la iniciativa para aumentar la participación del IOMA en la compra de medicamentos y que no siga perdiendo el afiliado contra la inflación. “La segunda obra social del país no debe continuar reduciendo su cobertura. ¿Qué hacen en IOMA con los millonarios montos que le ingresan todos los meses?, apuntó.

“Kreplak cuando no era ministro denunciaba que si no se actualiza el monto fijo en pesos que cubre IOMA entonces el afiliado debe pagar más de su bolsillo. Pueden buscar en internet las declaraciones. Decía que genera mucha más desigualdad que la gente aunque tenga IOMA no pueda pagar los medicamentos si se mantenía el sistema de monto fijo”, recordó el dirigente del radicalismo en La Plata.

De acuerdo a un relevamiento dado a conocer por el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), el precio de los medicamentos más usados aumentó 319,1% entre enero y diciembre de 2023, casi 100 puntos por encima del índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En este sentido, el diputado Frangul señaló que “así como anunciaron la suba de la cuota a los afiliados voluntarios, deberían ya mismo subir los montos de cobertura y acelerar los tiempos en que les reintegra la diferencia a los farmacéuticos para asegurar su sustentabilidad”.

“Al caso de los medicamentos se suma el cambio de modalidad en la contratación de prestadores, porque IOMA está sustituyendo a las entidades representativas de los profesionales por los policonsultorios cuyo origen y razón social no es para nada transparente mientras mantiene una abultada deuda con los prestadores como viene reclamando la Federación Médica de la Provincia (FEMEBA). Todos los días salen en los medios los representantes de los distintos prestadores a quejarse de atrasos en los pagos”, concluyó en tono crítico Frangul.