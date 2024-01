Alejandro Diez: “Busco aportar desde donde el equipo necesite cuando me toca”

El deportista olavarriense habló con la prensa del club correntino en el inicio de la primera gira del 2024 que lo tendrá viajando a La Rioja, Santiago del Estero y nuevamente Corrientes.

Tras la seguidilla de juegos de local que tuvo el Club de Regatas Corrientes en el inicio del 2024, ahora emprenderá su primera gira del año, donde visitará a Riachuelo de La Rioja el martes desde las 21 horas en el Súper Domo.

En la previa a emprender la nueva gira, uno de los experimentados jugadores del “Remero”, Alejandro Diez, dejó sus sensaciones acerca del andar del equipo en el inicio del nuevo año, sobre los compromisos que se vienen y el papel que le toca ocupar en su segunda temporada en el equipo.

En primer lugar, respecto a la nueva salida a la ruta, expresó: “Venimos haciendo las cosas bien de visitante, tenemos un buen récord, y queremos seguir así. Pero vamos a jugar contra un rival necesitado, que está en el mismo lugar que nosotros en la tabla y quiere luchar por esos puestos”.

“Vamos a ir partido a partido. Ya estamos con la cabeza en Riachuelo, sabiendo que después vamos a la casa del equipo que perdió un solo partido en la temporada, Quimsa, y luego nos medimos con Comunicaciones que hizo cambios en el roster y necesita ganar de local”, agregó.

Tras visitar La Rioja, el “Fantasma” tendrá una parada durísima en Santiago del Estero frente a la Fusión el jueves desde las 20 horas, y después el próximo lunes jugarán en Mercedes contra Comunicaciones.

En ese sentido, Diez sumó: “El equipo se preparó para competir y para sacar buenos resultados. Vamos con la cabeza puesta en sacar un resultado positivo en La Rioja, y después ir partido a partido”.

En relación a los primeros juegos luego del receso, contó: “El balance terminó siendo positivo. Arrancamos el año con una buena medida frente a Olímpico, que está muy bien en la tabla e hicimos un gran juego, pero no nos alcanzó, ya que el equipo se estaba armando con las incorporaciones. Después metimos dos partidos de seguidos para mantenernos expectantes en la tabla”.

Respecto a las incorporaciones, Charles Thomas y Federico Elías, reveló que ya se han acoplado mejor al equipo: “Charles es un jugador con mucha experiencia que entendió rápido la filosofía de juego. Con Fede sumamos un tirador más al equipo y nos aporta mucha energía. Tuvimos una semana larga para entrenar y nos sirvió”.

El nacido en Olavarría fue importante en los primeros tres compromisos, donde sumó 18 puntos con Olímpico, 10 y 8 rebotes contra Independiente y 7 frente a Gimnasia.

Respecto a su performance individual y a su rol en el equipo, Alejandro comentó: “Arranqué el año muy bien en estos tres partidos de local, jugando ya en la posición del 5, no tanto de 4, y me estoy adaptando. En lo físico me siento bien y busco aportar desde donde el equipo necesite cuando me toca”.

Fuente: Prensa Regatas