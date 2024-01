El aumento de casos de dengue en el país ante la llegada del verano ha generado gran preocupación en la población y en el sistema de salud.

Afortunadamente, en Olavarría no se han presentado casos hasta el momento, aunque hay cautela debido a que no descartan que surjan casos durante las próximas semanas.

La directora veterinaria del área de Bromatología del Municipio, Jesica López, explicó en diálogo con Radio Olavarría que “es normal la eclosión de las larvas en esta época de calor, humedad y lluvias; y más este año que va a ser un “año niño”, es decir, de muchas lluvias, por lo que vamos a tener una sobre invasión de mosquitos mayor a otros años que han sido más secos”.

Respecto al dengue en el país, sostuvo que “en 2023 tuvimos la epidemia más grande de los últimos años con 123 mil casos de dengue autóctonos debido a las condiciones del clima y de mucho calor, humedad y lluvia”.

Además, explicó que “que no se han cortado los casos” en el cambio de temporada, ya que “en el invierno donde no hay mosquito no hay dengue, el tema es que en provincias como Chaco y Formosa, al seguir habiendo calor siguieron habiendo casos de dengue durante todo el año. Entonces al haber personas infectadas existe la posibilidad de contagio de quien viaje al norte y traiga virulencia. Es decir, que está infectada con el virus en sangre y acá, al haber mosquitos, se produce el contagio”.

Los últimos casos que se presentaron en Olavarría fueron en abril de este año, cuando se informaron cuatro positivos, de los cuales ninguno era autóctono.

“Hasta ahora nunca hemos tenido un caso de dengue autóctono en Olavarría, que es cuando una persona no ha viajado en el último tiempo se contagia de otra persona de acá”, indicó, aunque aclaró: “no significa que este año no pueda pasar”.

López aseguró que desde el sistema de salud se encuentran trabajando en la detección temprana de casos de dengue. “Cuando una persona entra al hospital con sintomatología compatible, se hace un bloqueo. Se la aísla en su domicilio y se realizan tareas de bloqueo alrededor de la manzana de la vivienda para evitar que sigan naciendo mosquitos adultos que puedan picar a esa persona y que luego contagien a otras”, señaló.

El mosquito “hogareño”

El mosquito transmisor del dengue es llamado Aedes aegypti y tiene distintas etapas de desarrollo: los huevos, las larvas, las pupas (etapas que transcurren en el agua) y los mosquitos adultos (cuando ya pueden volar).

“Es un mosquito que lo vamos a tener en nuestro domicilio, no lo vamos a encontrar en el parque. Tiene hábitos de lugares oscuros y húmedos para procrearse”, contó López.

Además, “no necesita grandes volúmenes de agua. Lo encontramos en el bebedero de una mascota, en las rejillas de desagüe, en una canaleta”, indicó.

Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero pero algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos. Por ejemplo, las cubiertas de automóviles son excelentes lugares para el desarrollo de estos insectos, debido a su forma (que impide volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro, que permite mantener la temperatura adecuada.

También otros objetos que están dentro de nuestras casas pueden ser criaderos, como los floreros, los portamacetas o bebederos de mascotas.

Dado que la presencia de estos mosquitos es una condición para que estas enfermedades circulen, su presencia o el incremento en la cantidad de mosquitos, aumenta el riesgo de diseminarlas en toda la comunidad.

“Si no tenemos mosquito no hay dengue”, manifestó la directora veterinaria de Bromatología, por lo que “debemos estar alerta con las medidas de prevención”.