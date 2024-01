Ioma y Femeba continúan en conflicto: desde la Federación de Médicos reclaman respuestas

El conflicto entre la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires y las autoridades del IOMA parece no tener fin. En las últimas horas, los profesionales de la salud reclaman una respuesta a las propuestas elevadas a las autoridades de la obra social para la eliminación o atenuación de los cobros adicionales. “En todos los casos fueron totalmente ignoradas por las autoridades”, afirman.

“La Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) manifiesta su profunda decepción por la situación por la que atraviesa el convenio e insta a su presidente, Homero Giles, a priorizar los intereses de los beneficiarios del Instituto, y trabajar en conjunto con la entidad médica para mejorar la accesibilidad de los afiliados a las prestaciones”, indicaron en un comunicado.

Y añadieron: “La Federación Médica le ha presentado a las autoridades del Instituto numerosas propuestas para la eliminación o atenuación de los cobros adicionales, las que en todos los casos fueron totalmente ignoradas por las autoridades de la obra social”.

Desde la entidad informaron que “paralelamente se ha presentado una propuesta concreta al IOMA, para eliminar el pago de coseguro que actualmente deben realizar los beneficiarios, por la falta de pago y actualización de honorarios por parte del Instituto, la cual tampoco ha sido respondida por la Obra Social”.

Y por último, señalaron: “Por alguna razón que no entendemos, Homero Giles desprecia la calidad de atención médica que reciben los beneficiarios de la obra social, y prioriza los intereses políticos y personales por sobre la salud de quienes con su aporte hacen posible la existencia del IOMA; recursos económicos que por otra parte se queda la provincia y no llegan íntegramente al Instituto, y que como él mismo reconoció, no se destinan a mejorar las prestaciones como correspondería”.

