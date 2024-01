Con una amplia convocatoria, la movilización por el paro general se hizo sentir en Olavarría

Una amplia cantidad de manifestantes se hizo presente este miércoles por la tarde en el Paseo Jesús Mendía para sumarse al paro general convocado a nivel nacional por la CGT.

Sectores sindicales y sociales se convocaron desde las 19. Primero se brindó un micrófono abierto para que los referentes de los distintos espacios se expresen en rechazo a las medidas de Javier Milei y luego se realizó una marcha por el centro de la ciudad, la cual tuvo una longitud de cuatro cuadras.

La primera en tomar la palabra fue Estela Peralta, titular de SUTERH Olavarría, quien agradeció por la “enorme convocatoria” y destacó que “los y las trabajadoras nos manifestamos en paz y en orden”.

Resaltó que el objetivo de la marcha fue “peticionar que los diputados asuman la responsabilidad política de cumplir con el mandato popular garantizando el pleno ejercicio de todos los derechos constitucionales”.

En ese sentido, manifestó “preocupación por el retroceso en políticas que protegen los derechos de los trabajadores, de los sectores más populares, mujeres, infancias y diversidades”. También por “la disminución de medios de subsistencia y la venta de 41 empresas estatales, comprometiendo la soberanía nacional y los recursos naturales que son de los y las argentinas”.

“Quieren desmantelar tantos derechos conquistados a través de la lucha social, sindical, política y feminista; poniendo en venta a la argentina restringiendo el derechos a la libertad de expresión, la criminalización de las protestas, la paridad de género, indemnizaciones, tercerización laboral, jubilaciones”, aseguró, y añadió que “rechazamos totalmente el proyecto de ley y el DNU por violar la constitución nacional y afectar seriamente el sistema democrático”.

Seguido a esto, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Stuppia, sostuvo que “no solamente reclamamos por los derechos de la familia trabajadora de Olavarría y de Argentina, sino también por la independencia de poderes, porque este señor –Milei- quiere borrar a todos los legisladores para poder tener un poder absoluto”.

“También bregamos por la educación. Queremos una educación pública, no arancelada como quieren. Queremos el mismo punto de partida para la educación para los hijos de trabajadores”, expresó Stuppia, quien aseguró: “estamos muy orgullosos que desde la regional de olavarria hayamos podido organizar esta gran convocatoria. La patria no se vende”.

Bruno Ferrante, referente de la CTA de los Trabajadores, manifestó que “lo que realmente es una necesidad y una urgencia es frenar el avance de este gobierno que tiene muy poco de liberal y mucho de conservador y hasta colonial. Tanto el DNU como esta ley perjudican la soberanía nacional, en beneficio de unos pocos”.

En ese sentido, aseveró que “no buscan mejorar la economía argentina, buscan concretar el deseo avaricioso de los mismos de siempre. Nada de esto es necesario y urgente, lo que si es necesario y urgente es defender nuestros derechos y nuestro país”.

Por su parte, también expresaron su voz referentes de la izquierda. Lucrecia Álvarez del Frente de Organizaciones en Lucha indicó que “este grupo de libertarios son la máxima expresión del capitalismo”, por lo que sostuvo que “aunque tengamos diferencias con distintos sectores”, es “urgente e indispensable para defender nuestros derechos conquistados conformar la unidad en acción con la mayor amplitud y dar inicio a un plan de lucha que inicia hoy”.

Del lado del Polo Obrero, Agustín Mestralet señaló que “es un orgullo haber sido los primeros en haber dado un paso para enfrentar a este gobierno ajustador y anti popular. El pueblo argentino hoy les está diciendo no al ajuste de Milei, no al deterioro de los salarios, no al DNU, no al protocolo represivo de Bullrich, no a la Ley Ómnibus”.

Aseguró que “vamos a derrotar a Milei con la fuerza del plan movilizado” y que no hay que tener “ninguna confianza en la Justicia ni en la oposición”.

También destacó que “hoy se habló de peronismo, pero hay que decirlo claro. El peronismo tiene la mayoría para sentar a todos los diputados y voltear al DNU. Hoy empieza un plan de lucha”.

Por otro lado, Eugenia Iturralde de ADUNCE reflexionó en torno al recorte de presupuesto en las universidades, "le pedimos por favor a la ciudadanía que defienda la educación pública y gratuita. Argentina es uno de los pocos países en los que podemos ir a la universidad sin pagar un solo peso. Por favor despertemos de este gran tesoro que hemos resguardado durante todos estos años".

Asimismo, manifestó que "es un atropello, esto va a hacer que el Congreso resulte un mero actor así que, además de pedir la derogación del DNU y terminar con este exceso de presidencialismo, también tenemos que pedir que esas facultades extraordinarias no estén presentes en la ley ómnibus, que tenemos que pedir que la ley ómnibus se derogue toda".

Tras los discursos de referentes, de dio inicio a una larga movilización por las calles del centro que se vio reflejada en 400 metros llenos de banderas, bombos, cánticos y carteles.

Por último, las organizaciones retomaron el punto de inicio, que fue el Paseo Jesús Mendía, y se concluyó la jornada a cargo de "Unidos por la Cultura Olavarría".