Paro general: Kicillof está presente en la marcha y el Gobierno salió al cruce

A punto de comenzar el paro general de la CGT este mediodía, desde el Gobierno nacional salieron al cruce del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien participa del acto que la central obrera realiza en la Plaza Congreso, como punto central de la huelga.

Kicillof llegó a la concentración pasado el mediodía acompañado de intendentes, parte de su gabinete y el periodista Roberto Navarro. De todos modos, el gobernador no será orador.

Este miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó que Kicillof participe activamente del acto de la CGT. “Veo que con lo que está pasando en la provincia, con los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha, cuando ayer los diputados de Unión por la Patria tomarpon una posición política, me parece que no corresponde. Él es un gobernador, y como gobernador, tiene que hacer cumplir la ley, no violarla”, dijo Bullrich.

La ministra agregó que “si no, el ejemplo cunde. Y así, en la provincia de Buenos Aires tenemos los problemas que tenemos. Lo sufrimos todos los días… La verdad es que necesitamos una actitud distinta, donde se tome al delincuente y al criminal como lo que es. Nos gustaría que el gobernador esté trabajando y no esté en una movilización”.

Otro de los funcionarios que criticó a Axel Kicillof fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien en su cuenta de la red social X citó un posteo de la canciller Diana Mondino en el que afirmaba que el paro era “convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer”.

“Por si había alguna duda, además se suma Kicillof. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”, escribió Caputo. (DIB)