Tras 28 años, Alicia Pucciarelli dejó de ser la jefa de la Estación Meteorológica de Olavarría

En las últimas horas, Alicia Pucciarelli anunció que dejó de ser la jefa de la Estación Meteorológica de Olavarría luego de estar 28 años en el cargo.

Con un notorio malestar, la meteoróloga realizó un descargo en la página que manejaba en Facebook desde el año 2009. "No me estoy yendo como quisiera”, expresó.

“Hoy es mi despedida, esta página ya no será llevada adelante por quien hasta hace pocos días fuera la encargada de la Estación”, indicó, y agregó que “seguiré siendo observadora, porque no naci jefe de estación, pero por ahora y hasta tanto asuma que me ‘he oxidado en el cargo’ dejaré las observaciones a un costado”.

Pucciarelli agradeció “a todos los que me han acompañado a lo largo de estos 36 años, a todo el público y a los medios a quienes tanto hincapié les hice con la diferencia entre clima y tiempo”.

Hasta el momento se desconoce el motivo que llevó a cabo el desplazamiento de la histórica meteoróloga, quien fuera reconocida en reiteradas oportunidades por sus años de labor. La última distinción había sido en los Premios Dina Pontoni de este año por su “Compromiso con la Educación, la Ciencia y la Tecnología”.

“Acá pongo un punto, debo priorizar mi salud física y mental; no me estoy yendo como quisiera, sino tomando distancia de las palabras que un día pueden ser muy hermosas y unos días después tan denigrantes y desgarradoras”, señaló.

Además, destacó “lo hermoso de este recorrido: tantos amaneceres vistos, las mascotitas que me han acompañado y que alguno de ellos hoy viven conmigo, las charlas en las escuelas, las visitas guiadas, la distinción Dina Pontoni recibida este año y tanta gente que conocí”.

Por último, dedicó un “renglón aparte para mi familia, sostén que me mantiene y que me ha acompañado todo este tiempo”.