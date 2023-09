La olavarriense Sol Macaluso formará parte de Gran Hermano España VIP

En los próximos días se estrenará la octava edición Gran Hermano España VIP, que contará con la presencia de la olavarriense Sol Macaluso.

La periodista fue la primera participante confirmada hasta el momento, con una presentación llevada a cabo en un multitudinario evento en la Plaza de España de Vitoria-Gasteiz, en el marco del FesTVal 2023.

“Estoy muy contenta. Ya he hecho contacto con el sofá y estuve muy cómoda. Nerviosa no, estoy muy entusiasmada. Vengo a aportar humor, frescura, aunque tengo carácter pero espero que no me lo hagan sacar”, expresó.

La olavarriense de 28 años logró trascender en los medios del viejo continente durante los últimos años luego de haber realizado distintas coberturas como lo fueron la llegada de Lionel Messi a París y la guerra entre Ucrania y Rusia.

El certamen comenzará el próximo 14 de septiembre y será transmitido por el canal español Telecinco.