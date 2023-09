Se apropiaron de su cuenta de WhatsApp, se hicieron pasar por él y le robaron 40 mil pesos a su pareja

Un olavarriense se comunicó in Infoeme al 2284357222 para denunciar que fue víctima de una nueva modalidad de “cuento del tío” que utilizan los delincuentes virtuales: lo llamaron haciéndose pasar por el Ministerio de Salud, le pidieron un código, se apropiaron de su WhatsApp y estafaron a su pareja con 40 mil pesos.

En esta oportunidad los malvivientes actuaron bajo una modalidad que ya se había denunciado en el pasado. Contactaron al ciudadano mediante una llamada de WhatsApp con un logo del Ministerio de Seguridad en la foto de perfil diciendo que realizaban un control de dosis aplicadas contra el Covid-19.

“Me preguntaron cuántas dosis contra el virus me había aplicado y de qué tipo, si Sputnik o Astrazeneca, y después me dijeron que se estaba por aplicar una cuarta dosis a la población”, relató el olavarriense a Infoeme y contó que luego de eso fue cuando se produjo el engaño para apropiarse de su número de WhatsApp.

“Para programarme un turno para esta cuarta dosis me pidieron mi nombre y un código de seis dígitos que ellos te pasan. Cuando me llegó se los pasé y ahí fue cuando cerraron mi cuenta de WhatsApp”, contó el ciudadano.

Lo que ocurrió es que el delincuente estaba intentando abrir la cuenta de WhatsApp de la víctima desde otro dispositivo y para lograrlo debía obtener el código de verificación que solo puede recibir el propietario de dicho número.

Debido a esto último es que cuando el olavarriense le pasó los seis dígitos el delincuente tomó posesión de su número de WhatsApp para aplicar el nuevo modus operandi: se apropian de tu número para estafar a tus contactos.

“Esta persona empezó a mandarle mensajes a mis contactos para pedirles dinero. De esta forma es que le empezaron a pedir plata a mi señora que le transfirió 40 mil pesos a un CVU que le enviaron”, indicó.

Asimismo detalló que antes de que lo llamaran un compañero de trabajo le había estado mandando mensajes pidiéndole dinero tras ser engañado de la misma forma, por lo que se encargó de contar los detalles de su caso con el objetivo de prevenir a la población.

Cómo acceden a una cuenta de WhatsApp

El fiscal Lucas Moyano dialogó con Infoeme acerca del “cuento del tío” digital, que comenzó a visibilizarse en el último tiempo a través de WhatsApp, como una nueva modalidad para estafar a los contactos de una persona al apropiarse de su cuenta.

Según detalló el especialista, la estafa comienza con un mensaje o llamada de WhatsApp enviado por los delincuentes, que simulan ser amigos o familiares, con su nombre de pila o apodos con los que estén agendados. Este mensaje, dirá que podes ayudar a tu “conocido” enviándole un código que te va a llegar por teléfono.

Lo que va a hacer la persona que te quiere engañar es escribir tu número de teléfono para intentar iniciar sesión con tu cuenta. Cuando lo haga, WhatsApp enviará un código de verificación a ese número, que es el de tu teléfono, por lo que ahora sólo le quedará el último paso de engañarte o despistarte para que le des ese código y pueda decir que eres tú.

El fiscal Moyano advirtió que “como regla general, nunca hay que compartir este código de verificación”, ya que “una vez que el delincuente se hace con el, toma control de nuestra cuenta desde otro dispositivo”.

Cómo recuperar la cuenta

“Si detectamos que alguien nos robó la cuenta, la manera de expulsar al criminal de la misma es registrando nuevamente el número de teléfono en WhatsApp y verificarlo al ingresar el código de verificación de seis dígitos que se recibe por SMS”, detalló el especialista, Lucas Moyano.

Al realizar este intento, es posible que la aplicación perciba que algo anda mal y bloquee la cuenta un tiempo para constatar que no existan irregularidades y, de esta manera, proteger la cuenta.

Asimismo, Moyano se encargó de explicar cuáles son los pasos a seguir para evitar este tipo de estafas y que un ciberdelincuente robe cuentas de WhatsApp de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

- Activar la verificación de dos pasos, como un “habito de higiene digital, para evitar que nos roben la cuenta”, indicó y agregó que “se recomienda utilizarla como una capa extra de seguridad”.

Para activar la verificación de dos pasos hay que abrir la aplicación y seguir los siguientes pasos: ajustes, cuenta, verificación de dos pasos.

- Evitar enviar dinero a conocidos y amigos sin antes comprobar que son realmente ellos.

- Intentar llamar al número de la persona que pide dinero. Si no atiende, es probable que el estafador esté tratando de presionarte.

- Otra alternativa es preguntarte al ciberdelincuente un dato puntual que solo el contacto que te escribió solicitando ayuda conozca.