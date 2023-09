Torneo Clausura: los chicos jugaron parte de la 4° fecha

El tercer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas tuvo actividad con la disputa parcial de la 4° fecha.

La actividad para las Inferiores tuvo goles, reparto de victorias en el duelo destacado entre Racing vs El Fortín y varios pendientes ya que no jugaron Hinojo vs Ferro y se postergó el duelo de Quinta División entre Sierra Chica y Embajadores.

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 2 – 1 San Martín

El Fortín 1 – 1 Racing

Sierra Chica 1 – 4 Embajadores

En Novena:

Estudiantes 5 – 1 San Martín

El Fortín 3 – 0 Racing

Sierra Chica 1 – 6 Embajadores

En Octava:

Loma Negra 1 – 0 Luján

Estudiantes 1 – 0 San Martín

El Fortín 1 – 1 Racing

Municipales 1 – 0 Colonias y Cerros

Sierra Chica 1 – 2 Embajadores

En Séptima:

Estudiantes 3 – 0 San Martín

Racing 1 – 1 El Fortín

Municipales 3 – 0 Colonias y Cerros

En Sexta:

Loma Negra 5 – 0 Luján

Estudiantes 0 – 1 San Martín

Racing 1 – 0 El Fortín

Municipales 7 – 0 Colonias y Cerros

Sierra Chica 0 – 3 Embajadores

En Quinta:

Loma Negra 0 – 0 Luján

Racing 0 – 0 El Fortín