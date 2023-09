José Bianco: “El objetivo es despertar algo en el lector para llevarlo para el lado de la ciencia”

El meteorólogo José Bianco estuvo este jueves en Olavarría para hablar sobre su trabajo y su libro Planeta Extremo, donde muestra los fenómenos más sorprendentes de la naturaleza con el fin de “despertar conciencia sobre la necesidad de cuidar y proteger la vida natural de nuestro planeta”.

Previo a su exposición, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal San José, Bianco habló con Infoeme y habló sobre el desafío de comunicar y divulgar la ciencia, qué fue lo que lo motivó a estudiar la meteorología y cuál fue el fenómeno que más lo impactó.

“El objetivo del libro es despertar algo en el lector para llevarlo para el lado de la ciencia, y ayudar a generar conciencia", expresó Bianco, quien destacó que "hoy en día no estoy haciendo ciencia porque no estoy investigando, pero sí estoy divulgando, y el único objetivo es ese. Primero tratar que la gente haga lo que le apasiona, es como darle un empujoncito para aquel que le guste los volcanes, que no se preocupe por como se va a ganar la vida, sino en seguir todo lo que le gusta. Después, muchas veces poder terminar viviendo de lo que te gusta".

Bianco se definió como un hombre de la ciencia, y aclaró que “no me identifico mucho con la parte de la fe”. Una de las razones que lo motivó a estudiar la carrera Ciencias de la Atmósfera fue “dejarme llevar la lógica que tiene el razonamiento científico, esto de ir paso a paso sin tener que creer en lo que alguien te está diciendo, sino que te lo tiene que demostrar para convencerte. Vamos a sentarnos, explicame, no te saltes ningún paso porque yo después cuando se lo diga a alguien se lo voy a querer explicar. Entonces ese razonamiento lógico de la ciencia, y la curiosidad que también es propia de la ciencia, me llevó a pensar: bueno, ¿en qué querés aplicar los conceptos de física y de matemática?”.

Además, “un par de tormentas” en Monte Hermoso, donde vacacionaba regularmente debido a su cercanía con su Bahía Blanca natal, fueron parte del “combo” que lo llevaron hacía la meteorología. “No tenía otras cosas que me gusten, me gustaban particularmente estas, así que fue fácil elegir”, señaló.

El desafío de comunicar la ciencia no es fácil, y para Bianco “fue aprender un idioma que había desaprendido”, ya que “aprendí a hablar como cualquier mortal, después aprendí el idioma de la física y de la meteorología, donde si vos decís que el aire sube te desaprueban, y después en los medios fue volver a aprender esa terminología y relajar un poco el lenguaje”.

De todas formas, confesó que esta relajación hizo que “con el libro me choqué con el hecho de que relajar a veces pierde detalles, y entonces la explicación deja de ser precisa. Los científicos usan palabras técnicas para ser precisos y que no haya errores. Entonces, asumir los errores que implica simplificar las cosas fue el costo más alto que tuve que pagar para hacer el libro más entendible. Me costó un montón. Me iba a dormir y pensaba ‘cómo voy a decir esto, lo va a leer una profesora y se va a querer matar’”.

Respecto al fenómeno que más lo impactó, el meteorólogo que tiene más de un millón de seguidores en Instagram fue claro: los eclipses de sol. “No tienen comparación con ningún otro fenómeno, ni siquiera las auroras boreales”, sostuvo.

Si bien dijo que los incendios son “fenómenos impactantes, porque sobre todo cuando afectan viviendas, animales corriendo en el fuego, es algo que te impacta”, dijo que en cuanto a espectacularidad, que el cielo se ponga negro al mediodía, que aparezcan los planetas en el cielo a simple vista, que se vean las llamaradas solares, eso es algo que no tiene comparación”.

En concreto, lo que busca en Planeta Extremo es "generar conciencia con ciencia", finalizó el divulgador en relación al calentamiento global.