Emotivo reconocimiento a agentes que se retiraron con 30 años de Servicio en la Unidad 2

El pasado viernes se realizó una emotiva despedida a ocho agentes penitenciarios que cumplieron con su último día de servicio en la Unidad N° 2 de Sierra Chica y accedieron a la licencia especial previa al retiro efectivo voluntario que será a partir del 29 de febrero del 2024.

Con la intención de reconocer y poner en valor su trayectoria en la institución, los directivos de la Unidad llevaron adelante un acto donde se les entregó un reconocimiento y estuvieron acompañados por sus familias.

Marcela Díaz es Oficial del Escalafón Profesional, fue la primera en recibir el reconocimiento y su sensibilidad no tardó en mostrarse en público, fue contenida por su familia y compañeras de la oficina de Asistencia Social, espacio que integró durante estos 30 años. Marcela, que tiene 55 años y es oriunda de Hinojo, destacó que “de todos estos años de trabajo me llevo los mejores recuerdos, la verdad es que es muy triste tener que despedirme porque amo lo que hago y siempre lo hice con todo lo mejor de mí, si tuviese que quedarme lo haría, aunque sé que todo cumple un ciclo. Mi trayectoria laboral comenzó en la Unidad N° 27 pero automáticamente me pasaron a la Unidad N° 2 y siempre cumplí funciones como Trabajadora Social. Ahora voy a descansar y después voy a iniciar alguna actividad relacionada a mi profesión, para lo cual estudié y me capacité”.

Luego las autoridades realizaron la entrega del reconocimiento al Suboficial del Escalafón General, Gustavo Lalli. A días de cumplir sus 52 años, el 30 de agosto, sostuvo con honor su presente mientras recordó que “ingresé en el año 1994 en la Unidad 27 y al mes me trasladaron a la Unidad 2, donde estuve un año en la Guardia de Seguridad Exterior y luego pasé a la oficina de Vigilancia y Tratamiento hasta hoy. Me llevo del Servicio todo lo bueno y me hace mal cuando se habla mal de la institución, cuando se la denigra o bastardea, porque creo que hay buena gente. Me llevo lo vivido junto a esos compañeros. Quiero vivir el presente, disfrutar a la familia que siempre estuvo conmigo y me apoyó en estos 30 años. De ahora en adelante es tiempo sólo para ellos”.

La familia del Suboficial del Escalafón General, Ricardo Lerchundi, nacido el 22 de septiembre de 1972, se acercó para hacer entrega del reconocimiento. Tras abrazos y mucha alegría el homenajeado sostuvo que “al iniciar mi carrera estuve unos meses en la Unidad 27 donde ingresé para luego pasar a trabajar en la Unidad 2. Estuve unos cuatro años en la oficina de Vigilancia y Tratamiento y el resto, hasta hoy, en la Guardia de Seguridad Exterior. Me llevo en el corazón el trabajo con mucha gente linda, mucho compañerismo, aunque si bien hubo momentos feos, son los menos y los que menos pesan. Me ilusiona viajar en mi Fiat 600 por todos lados, quiero pasarla lindo con los amigos y familia”.

A continuación, los familiares del Suboficial del Escalafón General, Pablo Fugaracho le entregaron su reconocimiento en medio de emotivos aplausos. El agente de 50 años recordó sus inicios: “estuve ocho años en la Guardia Armada y luego pasé al Grupo de Intervenciones Especiales, siempre en la Unidad 2. El SPB me dio muchos momentos gratos, si bien al principio me costó adaptarme, porque cuando no se tiene experiencia en lo que es la Fuerza, cuesta. Mi papá fue policía, eso me ayudó mucho para adaptarme al SPB y con el tiempo lo disfruté. Me voy maduro y con mucho aprendizaje en lo personal, he pulido para bien mi carácter, estoy contento y me voy pleno en ese sentido. Para mi futuro busco tranquilidad y terminar mi casita, soy un hombre sencillo que lo único que anhelaba era tener un buen trabajo y una casa”, comentó sobre su historia.

En el momento de recibir su reconocimiento, el Suboficial del Escalafón General, Gustavo San Julián, nacido el 26 de octubre de 1970, expresó que “desde el primer día estuve en la Unidad 2, trabajando durante 29 años en la sección de Asistencia y Tratamiento de la cual me llevo muy lindos recuerdos. Es un lugar donde hicimos muy lindos vínculos, con mucho respeto y siempre dando lo mejor para el bien de la institución. Ahora voy a descansar para luego hacer alguna actividad, pero tranquilo, como hacer deporte, salir a pedalear. Quiero agradecer a cada persona con la que me tocó vivir, compartir y también decir que amo mucho este uniforme y que Dios los bendiga”.

Más tarde fue invitada la familia del Suboficial del Escalafón General, Jorge Del Río, para hacer entrega del reconocimiento. Jorge nació el 20 de marzo de 1968 en Olavarría, donde formó una familia que lo acompañó en sus años de servicio. “Ingresé en la Unidad 27, pasé por la Unidad 19 y después del motín de 1996, me trasladaron a la Unidad 2. Estos años en el Servicio me dejaron muchas enseñanzas, buenas y malas, lo que hice en mi vida giró en torno al SPB. En esta nueva etapa me gustaría descansar, hacer más actividad física y después lo que salga para ocupar el tiempo, pero no tengo necesidad de trabajar más”.

Luego, la familia del Suboficial del Escalafón General, Fernando Leguizamón hizo lo propio y el agente que cumplió 49 años días atrás, contó que “estuve los 30 años de Servicio en la Unidad 2, primero un año en la Guardia de Seguridad Exterior y luego 18 años en los Pabellones, Encargado de la Escuela por siete años y luego a la Custodia de la Guardia. Tengo dos hijos, uno está haciendo la carrera del SPB para ser Oficial y el otro está estudiando, así que voy a acompañarlos hasta que finalicen sus carreras. Me llevo del Servicio muchas amistades, como todo trabajo hubo buenos momentos y otros no tanto, pero estoy muy contento de haber llegado hasta acá”.

La Suboficial del Escalafón General, Helga Marinangeli, de 51 años y nativa de Sierra Chica, también vivió su última jornada con alegría y recibiendo innumerables muestras de cariño. Recordó cómo fue su primer día laboral en la Unidad 27, donde la recibieron y explicaron su trabajo administrativo. “Los primeros 15 años estuve en la Unidad 27, luego me trasladaron a la Unidad Penal de Bahía Blanca, más tarde a la Dirección de Trabajo de la Jefatura del SPB y finalmente me designaron a la Unidad 2 donde primero estuve en la oficina de Secretaría y al poco tiempo comencé a trabajar en Contaduría, donde me quedé hasta hoy. Ahora voy a descansar y disfrutar de la familia sin horarios. Me llevo de todos estos años las vivencias con los compañeros de trabajo y jefes directos, todas me dejaron enseñanzas para la vida que me permitieron crecer como persona y me hacen estar agradecida cuando recuerdo lo vivido”, cerró Marinangeli.

El director de la Unidad Nº 2, Carlos Silva, expresó: “este agasajo lo hizo mucha gente desde el cariño porque creemos que es un día muy especial, se trata del momento en que finaliza el trabajo y se generan reflexiones, pensamos en todo lo vivido. Esta es una despedida formal, pero van a seguir siendo parte de nosotros y de esta institución, por eso queríamos despedirlos de manera simbólica con el homenaje que se merecen. Simplemente decirles gracias y que siempre van a estar presentes en el corazón de la Unidad N° 2, también agradecerles a sus familias por el tiempo que cedieron para que trabajen con nosotros y por su acompañamiento. Siéntanse orgullosos de este momento”.

Durante la jornada estuvieron presentes el Jefe del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, Abel Ramírez junto a su Secretario de Coordinación, Raúl Romero, y además del Director de Unidad, concurrieron el Subdirector de Asistencia y Tratamiento Sergio Siles y la Subdirectora de Administración Guadalupe Díaz.

Al finalizar el acto, las autoridades, personal y familiares disfrutaron de un ágape para celebrar y culminar este momento tan importante en la vida institucional.