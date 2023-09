Azul: Ponce fue declarado "culpable" de intento de femicidio

Marcos Ramiro Ponce fue declarado "culpable" de un intento de homicidio doblemente agravado. Tanto por haberlo cometido contra una persona que fue su pareja como porque ese hecho tuvo como víctima a una mujer y sucedió en un contexto de violencia de género.

A esa calificación arribó el jurado popular que lo juzgó, tras lo que había sido la muerte de Eliana Mendilaharzu en octubre de 2020 por un hecho ocurrido en agosto de aquel mismo año.

Poco antes de las 22 de este sábado y tras haber deliberado por unos cuarenta minutos, los doce ciudadanos que intervinieron en este debate se pronunciaron de manera unánime a favor de otorgarle esa calificación penal a lo ocurrido. Una de las tantas que, de manera subsidiaria, habían solicitado Mariana Mocciaro y Soledad Kelly -defensoras oficiales del encausado- durante el alegato que formularan horas antes, en la cuarta y definitiva audiencia de este juicio con jurados.

"A Eliana la mató la negligencia médica", afirmó una de las defensoras de Ponce durante el referido alegato, a través del cual se pedía que el azuleño que actualmente está preso en la Unidad 7 no fuera declarado autor de un femicidio por parte del jurado.

De haber prosperado esa calificación penal pretendida por la Acusación -que de manera conjunta desde el Ministerio Público Fiscal llevaron adelante en este debate Karina Gennuso y Laura Margaretic- Marcos Ramiro Ponce habría sido condenado a perpetua, la pena máxima.

A favor de la hipótesis fiscal quedó demostrado de manera unánime por parte de los civiles que Eliana era víctima de violencia de género. Y también el accionar de Ponce, consistente en agredirla aquella noche del 16 de agosto de 2020 en que varias personas estaban celebrando el cumpleaños de la víctima en la casa donde ambos protagonistas de este caso convivían.

Calificación subsidiaria

Volviendo a lo sostenido por la Defensa de Ponce, que logró que el azuleño de 37 años de edad que sigue preso no termine siendo condenado a la pena máxima, desde un principio se sostenía -algo que no prosperó- que no había agredido a Eliana y que la joven sufrió una caída accidental cuando resultó gravemente lesionada en la cabeza.

Pero después, durante el alegato defensista, surgieron los pedidos subsidiarios en caso de que el jurado entendiera que Ponce había golpeado a su pareja, tal como finalmente se dio por demostrado al declararlo autor de un intento de femicidio.

La joven había fallecido el 27 de octubre de 2020, tras haber estado internada durante más de dos meses en coma a causa de lo que -según el jurado dio por probado anoche- fue un golpe que Ponce le propinara con intenciones de matarla.

Fuente: El Tiempo // Nacho Correa.

Pero esa agresión propiamente dicha, concluyeron también los ciudadanos, no fue la que derivó en su deceso si se toma en cuenta la calificación penal otorgada a este caso de violencia de género por el tribunal de civiles.

Para considerar dicho enfoque seguramente el jurado haya valorado la hipótesis planteada desde la Defensa de manera subsidiaria, donde se le atribuía responsabilidad en lo sucedido a los médicos que en un principio atendieron a Eliana en el Hospital Pintos no bien resultara lesionada. Tanto cuando el 16 de agosto de 2020 fue llevada en una ambulancia para ser asistida por la Guardia, desde donde se decidió no dejarla internada a pesar del golpe en la cabeza que tenía y argumentando que lo suyo era sólo una borrachera, como al día siguiente, en ocasión de que tuvo que ser ingresada nuevamente al Pintos.

Aquel 17 de agosto la joven fue operada por primera vez. Y lo mismo sucedió dos días más tarde. En ambos casos, ante coágulos que se le habían formado en el sector de la cabeza afectada por la agresión que Ponce le provocara durante ese intento de homicidio que protagonizó y estuvo enmarcado en un hecho de violencia de género.

"Voy por los médicos"

Tras el anuncio del veredicto "Mara" Zárate -la madre de la víctima- se mostró conforme con lo resuelto, dejando en evidencia que lo concluido deja abierta la puerta para que también se continúe investigando a los primeros médicos que atendieron a su hija no bien este hecho ocurrió y declararon como testigos en el debate: Martín Mayo, la residente Paz Marinaro y el neurocirujano Marcos Besarón.

Los familiares de Eliana habían radicado una denuncia por esa presunta negligencia médica y se formó una causa todavía en trámite, que actualmente sigue radicada en la UFIE a cargo del fiscal José Ignacio Calonje.

Pero ese sumario, al menos hasta ahora, nunca avanzó hasta llegar a una o más imputaciones formales; a diferencia de lo que si sucedió con aquel otro expediente por el que en la noche de este sábado que pasó Marcos Ramiro Ponce fue declarado "culpable" de un intento de homicidio doblemente agravado.

"Los médicos investigados -había sostenido Mocciaro en el alegato considerando esa otra causa penal aún en curso- necesitan que Ramiro Ponce sea condenado", dando a entender que de esa manera ellos automáticamente iban a quedar eximidos de un posible reproche penal en lo ocurrido.

"Obviamente, como mamá pretendía una perpetua como estoy condenada yo a no tener a mi Ely", expresó la madre de la víctima de este caso de violencia de género a la salida del Palacio de Justicia y tras haber escuchado el veredicto, luego de lo cual se había quedado en la sala convertida en escenario de este debate dialogando durante varios minutos con las fiscales y con Emanuel Barrionuevo, uno de los abogados que la patrocinó en este proceso bajo la figura del Particular Damnificado.

Fuente: El Tiempo // Nacho Correa.

"El trabajo de la Fiscalía ha sido impecable -dijo también Zárate resaltando lo realizado por Gennuso y Margaretic- y logramos el segundo objetivo", en alusión a la calificación otorgada a este caso por parte del jurado de civiles.

"Voy por un segundo juicio, voy por los médicos. Y así también lo entendió el jurado", afirmó en otra tramo de esa charla mantenida con los medios.

Este próximo miércoles se realizará la audiencia de cesura, en la previa a que días después se conozca la sanción que el juez del Tribunal 1 Joaquín Duba le impondrá al declarado autor de este caso de violencia de género.

La calificación penal otorgada a lo sucedido contempla penas que van desde los diez a los quince años de prisión.

Marcos Ramiro Ponce optó por no declarar durante el transcurso de este juicio. Sólo lo hizo cuando el juez Joaquín Duba le otorgó la posibilidad de expresar las palabras finales antes de que se anunciara el veredicto, tal como siempre sucede con los imputados.

"Quiero que se haga justicia por Ely, por sus hijos y por mí", había afirmado el azuleño que está privado de la libertad desde el 29 de agosto de 2020. Y después, en alusión a él mismo, también dijo: "Es más fácil que pague un pelotudo" por lo que pasó que quienes "se mandaron la cagada" con Eliana.

Fuente: Fabián Sotes // El Tiempo de Azul.