Fue a la guardia del hospital con una herida en el ojo y dice que no lo quisieron atender

Un joven se transformó en protagonista de una grave denuncia contra el Hospital Municipal: asegura que fue a la guardia con una herida en el ojo y no lo quisieron atender.

El hecho se produjo el pasado jueves, cuando Carlos, el joven en cuestión, sufrió un accidente en su trabajo que lo dejó con una esquirla en uno de sus ojos, razón por la que ingresó a la guardia del Hospital Municipal “Doctor Héctor M. Cura”.

“Estuve desde las 16 hasta las 19 esperando que me atiendan, pero el oftalmólogo que estaba haciendo la guardia pasiva dijo que no iba a ir a atenderme, dijo que vaya al otro día a su consultorio”, contó el joven.

“Entonces me dieron un analgésico y me mandaron de nuevo a casa, pero como no soportaba el dolor volví al Hospital y se dio la misma situación”, agregó.

Fue a partir de ese hecho que el joven decidió hacer público su reclamo: “No puede ser que te nieguen la atención de esa forma, que uno tenga que pasar toda la noche así porque el médico que está de guardia no quiere ir a atender a un paciente”, revindicó.

Infoeme consultó con fuentes del hospital sobre el caso pero no hubo respuesta.