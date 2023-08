Riquelme habló de Janson: “Janson es uno de los mejores jugadores del país”

El pasado miércoles, Boca Juniors inició la llave de Cuartos de Final de la Copa Libertadores y uno de los futbolistas destacados fue el olavarriense recientemente incorporado al “Xeneize” que recibió elogios hasta de Juan Román Riquelme.

En diálogo con TyC Sports, el vicepresidente de Boca se refirió a uno de los jugadores que arribó en el vigente mercado y tiene contrato hasta el 2027.

Riquelme analizó las incorporaciones que realizó de cara al segundo semestre del año, pero no pudo evitar llenar de elogios al ex Vélez, Janson: “En su puesto, Janson es uno de los mejores jugadores del país. Doy gracias al Consejo de Fútbol que hicieron un trabajo increíble. Estamos cumpliendo todo lo que pensamos, no nos podemos quejar”, enfatizó Riquelme sobre el delantero y agregó: “Parece un chico, pero es el máximo goleador de Vélez en la Libertadores".

Fuente: TyC Sports