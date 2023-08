Infoeme | espectaculos - 23 de Agosto de 2023 | 20:49

Un film sobre bullying en las infancias llega a Insurgente Se trata de la película "Welcome to the Dollhouse". La función será este jueves a las 21 horas. La entrada es libre y habrá servicio de cantina.

Este jueves 24 de agosto desde las 21 se proyectará, en el ciclo de cine de Insurgente, la película "Welcome to the Dollhouse", escrita y dirigida por Todd Solondz. Según informaron es un intenso film que habla sobre el bullying en las infancias, el desarrollo personal y los vínculos familiares. Fue premiada como mejor película en el Independent Spirit Award. Luego de la función, tal como está pensada la dinámica, se realizará una charla debate grupal de análisis. La actividad será en Belgrano 3345 y no se suspende por lluvia. Cabe destacar que la actividad es con entrada libre pero los participantes podrán realizar una colaboración voluntaria. Al mismo tiempo, informaron que habrá servicio de cantina.