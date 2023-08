Descontento en Sierras Bayas por el cambio de delegado: “Galli nos tiene abandonados”

Luego de que el intendente Ezequiel Galli le pida la renuncia a Guillermo Rikal, el delegado de Sierras Bayas,tras el resultado de las Paso, un grupo de vecinos de la localidad mostró públicamente su descontento: “Galli en su primer campaña nos dio a las localidades el voto de delegados y a la primera de cambio lo saca y pone a otra persona, eso no es democrático”.

La controversia surgió luego de que el jefe comunal le pidiera la renuncia a Rikal y ponga en su lugar a Alejandro Pereyra.

Fue en este contexto que Agustina Randazzo, residente de la localidad, publicó en sus redes sociales un duro mensaje al que no tardaron en adherir numerosos vecinos que coincidían con el reclamo.

“Galli ¿de verdad piensa que los vecinos de Sierras Bayas no lo votamos porque el intendente era Guillemo Rikal? ¿Tan ingenuos nos puede creer? Sí, creo que sí ¿Por qué nos dio el voto popular de delegados a las localidades, que fue una propuesta de su primer campaña, y a la primera de cambio ¡Bien democrático! lo saca y pone a otra persona?”, se lee en el descargo realizado por Randazzo.

“Señor Galli, si en las localidades no ganó fue por mérito meramente de usted, porque las tiene abandonadas. Sierras Bayas un lugar con tanto potencial, con tantos recursos, y de la municipalidad cero apoyo. Yo quiero agradecerle a Guille porque con los mínimos recursos que se le daban siempre estuvo a disposición del vecino, escuchando y mandando los petitorios a quien debía mandar. Más de una vez lo vi trabajando a la par de los empleados municipales: armando para Reyes, juntando basura al otro día de cada evento, cortando pasto, cortando ramas, con una lluvia torrencial destapando alcantarillas, y así puedo seguir”, agregó.

Además de eso, no dejó pasar la oportunidad de revindicar el supuesto “abandono” en que en Municipio tiene a la localidad.

“A usted lo vi evadiendo a la gente del barrio de los predios que cedió ETA para no poner la cara el día que se inauguraba la luminaria del triángulo. La semana pasada, después de perder las elecciones, firmó los papeles al fin, después de años de espera y súplicas del pueblo, no por eso lo vamos a votar. Es impresentable”, concluye el mensaje, que se hizo eco en la cuenta de decenas de usuarios que coincidieron con el descargo.

“Tenemos y debemos exigir la restitución del delegado que elegimos por voto popular en democracia”, fue uno de los comentarios.

“Esto es un abuso a la democracia....Puede no gustar el delegado pero fue elegido por el pueblo... El Señor Galli no se hace cargo de que perdió el las elecciones en Sierras Bayas”, “Tarde señor intendente ¡Había que recorrer las localidades del día uno y siempre! Vean los que van a entrar como se maneja el tema y que no quede siempre en vanas promesas la campaña!”, “Los pueblos se cansaron ¡Hágase cargo! No le echen la culpa al Delegado por favor”, fueron otros de los muchos comentarios que realizaron los vecinos.