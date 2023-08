Decenas de personas se presentaron para donar médula ósea para Valentino

Pocos días atrás se replicó en las redes de cientos de usuarios un video en el que una familia de Loma Negra intenta concientizar sobre la importancia de donar médula ósea: el caso llegó a los medios y ahora decenas de personas se presentaron con la pretensión de ser donante.

“Mucha gente se presentó en el Hospital diciendo que querían donar médula ósea para Valentino, y estamos muy agradecidos por eso, pero la campaña para convocar a donantes para él comienza recién a mediados de Septiembre. Nosotros realizamos ese video para concientizar sobre la importancia de donar para todas las personas que están en una situación similar a la de Valentino”, explicó Andrea, la madre del joven de dos años y medio que sufre de neutropenia congénita severa.

“Hemos visto un montón de casos en donde una donación así puede cambiar el estado de salud de una persona, mejorar su calidad de vida”, explicó.

De acuerdo a lo que manifestó la familia, luego de que el caso de Valentino se mediatizara, muchísimos vecinos se acercaron al Hospital local para transformarse en donantes, aunque algunos debieron ser rechazados.

“Nos informaron que iban al Hospital y decían que iban a donar médula ósea para Valentino, pero el sistema no funciona así, todavía no se están recibiendo donantes para él, aunque eso no tendría que desanimar a nadie, cualquier donación que se realice sirve para mejorar el cuadro clínico de un montón de pacientes que están esperando eso”, explicó la madre Lomanegrense.

De acuerdo a lo que manifestó la familia, luego de que el caso tomara relevancia pública, muchos vecinos y vecinas quisieron saber cómo era el método de extracción en caso de ser donantes, por lo que Andrea explicó a Infoeme en qué consiste la extracción.

“Hay dos formas de donar médula ósea, una es por una transfusión de sangre, por lo que a la persona que dona sólo le tienen que realizar una extracción de sangre normal, y hay un segundo método que consiste en una punción en el hueso de la cadera. En el caso de Valentino específicamente, se va a realizar a través del método de la transfusión, o sea que a la persona donante sólo le van a tener que extraer sangre”, explicó Andrea.

“Otra cosa importante es tener en cuenta los requisitos para poder ser donante, porque nos dijeron que en el Hospitales presentaron personas que no daban con la edad requerida o que o cumplían con algunos de los puntos estipulados”, agregó.

De todas maneras, la familia expresó “un total agradecimiento a la buena predisposición de la gente”, que se acercó con la intención de donar médula.

Los requisitos para poder ser donante de médula ósea:

De acuerdo a lo que expresaron, los requisitos para ser donante de médula ósea son:

-Persona en lo posible vida sana y saludable.

-Tener de 18 a 40 años.

-1 año última cirugía o tatuaje.

-Que no esté amamantando y no estar embarazada.

-Pesar más de 50 kilos.

Se realiza en el Hospital Héctor Cura, de lunes a sábado de 8 a 10.

Por cualquier consulta, las personas interesadas pueden comunicarse con los padres de Valentino a los números 2284-320037 (Andrea) o al 2284-593019 (Damián).