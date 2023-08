Master Stroke realizará un tributo a Queen en el Teatro Municipal

Regresa a Olavarría el más fiel homenaje a Queen, que promete emocionar a todos: vuelve Master Stroke. La banda se presentará el jueves 21 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro Municipal.

Esta historia nace en 2016 cuando Emanuel Caradoso (voz) y Brian Morua (guitarra) se conocen y comienzan a realizar diferentes covers de Queen en sus canales de YouTube y otras redes sociales.

La repercusión de aquellos primeros videos alcanzó un lugar inimaginable: Brian May comparte en su cuenta de Facebook y Twitter la canción Lily of the Valley, alcanzando a fans de diversas partes del mundo.

Este hecho, fue el impulso para iniciar la búsqueda del resto de los integrantes que conformarían, finalmente, un Golpe Maestro (Master Stroke). En 2018 la banda se completa con la llegada de Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados, transitando, desde entonces, un camino en ascenso.

En julio de 2021, una nueva sorpresa llega de la mano de Brian May, quien comienza a seguir en su Instagram personal al guitarrista Brian Morua. En septiembre del mismo año, Ema y Brian se proponen homenajear a Freddie por el aniversario de su cumpleaños con una re-versión de armonías vocales y guitarras del himno Dont Stop me Now; Brian May no pasa por alto tal homenaje y decide compartilo en su Instagram personal junto a un emocionante texto.

Master Stroke está integrado por: Emanuel Caradoso (voz principal), Brian Morua (guitarra y coros), Manuel Olveira (bajo y coros), Agustín Albertini (batería y coros) y Alberto Ludueña (teclados).

Con importantes escenarios en su carrera, el grupo lleva con gran respeto y fidelidad la obra de la emblemática banda británica, emocionando con el recuerdo de Freddie Mercury de la mano de la gran voz de Emanuel Caradoso.

Entrada general (sin numerar): $4950 Plateas - $3850 Pullman. Por la compra online deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket. Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo.