Pablo Palahy y la reelección en la LFO: “Seguiremos por el mismo camino y lo mejoraremos”

Luego de la primera elección en la historia de la Liga de Fútbol de Olavarría, el presidente elegido, habló con la prensa sobre lo que fue el acto eleccionario, los cambios que se vienen y lo que significó su reelección.

Pablo Palahy que había asumido la presidencia del ente regulador del fútbol local en 2022 fue reelegido en la noche del miércoles en lo que significó, la primera elección en la historia de la entidad y luego de hablar con los clubes y programar la actividad del fin de semana, habló con la prensa.

“Seguiremos por el mismo camino y lo mejoraremos, con honestidad y con el objetivo de que la Liga de Fútbol siga creciendo", fueron las palabras de Palahy a la Mesa Directiva del fútbol olavarriense luego de que la votación finalizó 10 a 3 a favor del grupo de trabajo que encabeza.

Luego, el ex periodista, contó cómo habían sido las idas y vueltas del sufragio: “Lo tomamos de sorpresa por esto de que no se había dado nunca, pero es sano que haya elecciones. Fue una mezcla de sorpresa y otra de satisfacción porque quiere decir que el fútbol de Olavarría interesa y no nos interesa a nosotros solos”.

También, para poder realizar la votación entre dos listas, Palahy aclaró que para que la Primera B pudiera votar hubo que decidir previamente “porque el Estatuto dice que el presidente de la B tiene que estar 15 días antes, pero 15 días antes no había ninguna lista que votar; así que se decidió en un acta como iba a ser: los presidentes votaron que se sumaran a votar y entonces primero se hizo la elección de la B y después la elección en sí”.

Ya reelegido y con otro año por delante conduciendo las definiciones del fútbol olavarriense, el mandamás contó que “estamos buscando más gente para que se sume a nuestro trabajo, me parece que una mesa de cuatro personas es muy poco y no es alocado pensar en sumar gente de la lista opositora, es más se habló de una Lista Unidad, pero nunca se comunicaron para tratar de conformarla” y sostuvo la decisión de volver a sumar a Mario Paternó: “Fue siempre parte de este grupo; se fue por cuestiones personales, incursionó en política y se dio cuenta que la pelota es lo que más le tira y para su vuelta primero lo consensuamos con los presidentes y fue unánime su regreso”.

“Somos de escuchar y cambiamos cuando hubo que cambiar, por eso las expectativas son seguir y trabajar por los tres clubes que votaron en contra”, sentenció Pablo Palahy.