Belén Vergel visitó Espigas tras el cambio de lugar de votación a 20 kilómetros de la localidad

Este lunes por la mañana, la concejala y presidenta de la Unión Cívica Radical, Belén Vergel, mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas de la localidad olavarriense de Espigas luego del cambio del lugar de votación, que les alejó las urnas 20 kilómetros.

Durante la reunión, donde estuvo acompañada por el precandidato a concejal Francisco González, habitantes de la localidad les manifestaron su preocupación ya que al revisar el Padrón Electoral se encontraron con que cambió el lugar de votación para las Elecciones 2023.

En los procesos electorales que se han llevado a cabo anteriormente, se votaba en la Escuela Primaria N° 30. Sin embargo, en esta ocasión será en la Escuela Primaria N° 47, ubicada en El Porvenir y a casi 20 kilómetros de distancia de Espigas, lo que dificulta que las personas puedan acercarse para ejercer su voto.

Fabricio Pedrero, uno de los vecinos de la localidad, manifestó que la situación "es totalmente inédita y que va a traer consecuencias porque no hay manera que la gente pueda participar y vaya a votar".

Al respecto, Vergel señaló: "tomamos conocimiento de la problemática y nos acercamos a conversar con varios vecinos, quienes nos manifestaron que toda la vida habían votado en la Escuela Primaria 30 y que ahora les tocaba en la 47. Esto implica que deben trasladarse 20 kilómetros para poder votar el día de los comicios". Y

"Esto traerá como resultado que baje la cantidad de personas que vayan a votar ese día porque no sólo deben tener voluntad para ir, sino también vehículo para llegar", agregó.

En esta misma línea, indicó: "Desconocemos los motivos del cambio, aguardamos que los reclamos lleguen y que se tomen las medidas necesarias en pos de permitir que todos puedan votar, que sufragar no sea una complicación y que se tenga en cuenta que en caso que no se pueda en ese establecimiento, hay otros lugares que se pueden tomar como lugar de votación". "No hagan las cosas más difíciles, espero que una vez reine el sentido común", cerró.

Por último, desde el espacio se informó que se hará una presentación ante la Junta Electoral Provincial, a fin de que se modifique el lugar de votación y se garantice una plena participación en las elecciones.