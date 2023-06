Ovación y reconocimiento para los bomberos que trabajaron en el incendio de un departamento céntrico

Este 3 de junio, día en que los Bomberos Voluntarios de Olavarría realizaron su acto conmemorativo por el Día del Bombero, quedará en la memoria de toda la familia que integra el Cuartel: horas antes de la ceremonia cinco unidades salieron para intervenir en el incendio de un edificio céntrico.

En este sentido, el Jefe del Cuerpo de Bomberos, Raúl Ferreira reconoció lo sucedido y contó: "Nuestro personal, desde muy temprano, dejó este salón en impecables condiciones como ustedes lo ve, para que hoy sea una fiesta perfecta". Sin embargo, el destino tenia otros planes y durante al menos cuatro horas gran parte del personal trabajó en el piso 12 incluso, en medio del acto, llegó el último equipo de Voluntarios que quedó apagando el fuego.

"El destino a veces golpea y a las 12.30 suenan las alarmas, había muy poca gente en todo el cuartel, se convocó al personal que llegó al minuto, realmente se triplicaron y salimos con cinco unidades a pagar un incendio nada más y nada menos que en un 12 piso, que para los que entendemos de la materia, no son incendios comunes, no son incendios fáciles".

Rodeado de un publico conmovido, al que no le alcanzaron aplausos para los jóvenes que ocuparon las primeras horas de la tarde enfrentando una situación que los tenía como protagonistas, Ferreira sostuvo: "Lo que más me llena de orgullo es que ninguno de los que llegó, hace instantes, se quiso cambiar para presenciar en acto. Quisieron mostrarse ante la comunidad tal cual llegaron, y eso no tiene precio".

Frente a esto último, señaló: "Hoy el abanderado tenía que estar de gala y está de combate y así fue todo" y añadió: "Esto es bomberos voluntarios, es pasión, es amor, es proteger al prójimo, es una gran familia que nos ayudamos, entre todos, por eso se logran todas estas cuestiones".

"Si el destino hubiese sido adverso, el acto comenzaba igual sin esa tremenda ocasión que ha habido a extinguir, y les quiero pedir un fuerte aplauso por los diez hombres que todavía están extinguiendo y removiendo el incendio en ese lugar", cerró.

Avanzado el acto, pasadas las 16.30 llegó la última dotación que ingresó al cuartel ovacionada por amigos y familiares que, emocionados, agradecieron el trabajo realizado.