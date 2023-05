Indignante: estacionó su camioneta en una rampa

Un olavarriense en sillas de rueda compartió una imagen indignante: el dueño de una camioneta estacionó en la rampa vehicular y le impidió subir y bajar a la vereda.

El hecho tuvo lugar este lunes en la cuadra de General Paz al 2500. Según relató la persona damnificada un hombre tuvo que ayudarlo a subir y bajar la vereda ya que la rampa fue tapada por una camioneta y “es la única qué hay” en toda la cuadra.

“Quiero que se haga saber para que tomen conciencia porque si no ve donde estaciona no puede manejar”, explicó el denunciante y sostuvo: “Me sentí indignado porque no sabía por dónde subir para poder ser atendido en los consultorios”.