De la Vega: “Me dolía todo el cuerpo, parecía que hacía un año no jugaba”

En diálogo con una página partidaria, el futbolista olavarriense contó cómo fueron sus días con dengue y lo que fue volver a ser tenido en cuenta tras ausentarse dos partidos.

La nota publicada en Fortaleza Granate: “El triunfo de Lanús no solo fue importante para seguir en los primeros puestos del campeonato, sino también para recuperar a una pieza importante en el plantel de Kudelka como lo es Pedro De La Vega. El delantero ingresó en el complemento tras unas semanas de inactividad: “Siempre cuesta arrancar, son situaciones que uno no elije obviamente. Tengo una felicidad enorme de volver a estar con mis compañeros".

"Ganamos que es lo más importante, necesitábamos la victoria. Ahora se viene un lindo partido por Copa Argentina, iremos con todo ahí, uno se ilusiona porque es una competencia muy importante. Son seis partidos que pueden darte un título. Es un lindo objetivo”, explicó el Pepo.

A su vez, contó cómo fueron estos días en los cuales estuvo parado por haberse contagiado el dengue: “La verdad me tumbó. Fueron cinco días que estuve muy cansado. Pero tuve que ir volviendo con entrenamientos progresivos, me dolía todo el cuerpo, parecía que hacía un año que no jugaba. Me costó mucho, pero gracias a todo el cuerpo médico, que están al tanto de todo, esta semana ya me sentí mucho mejor”.

Pensando en lo que viene, Pedro sentenció: “Estamos haciendo las cosas bien, pero claro que siempre hay que mejorar cosas. Lo positivo es que todos queremos hacerlo y trabajamos para conseguirlo”.

Fuente: Fortaleza Granate