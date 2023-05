El Fortín inició con una campaña difusión: #YojuegoRugby

La Subcomisión de Rugby y la Comisión Directiva de El Fortín inició con la iniciativa de una nueva campaña para eliminar los prejuicios sobre la actividad.

A través de las redes sociales, un hashtag y muchas fotos, los “Fortinerons” buscan que “se empiece a visibilizar el Rugby como un deporte donde el respeto, la amistad y el trabajo en equipo predominan; donde se viven experiencias únicas deportivamente y así también aprendizajes y anécdotas que quedan grabados en cada uno”.

“Deseamos aportar un granito de arena en derribar el estigma violento que cae sobre este deporte. Por eso invitamos a otros clubes, jugadores, ex jugadores, árbitros, padres, profesores y entrenadores a sumarse y compartir, una foto, una anécdota, un viaje, una enseñanza, algún momento vivido que les haya significado en su vida con el hashtag #YojuegoRugby”, agrega el comunicado que se dio a conocer en las últimas horas y finaliza: “No importa a qué club representes o si ya no jugas más, ayúdanos a compartir lo que es realmente el rugby”.

Fuente: Prensa El Fortín